Ông Putin lần đầu tiên họp cùng các lãnh đạo phương Tây, ông Biden có tham dự?

Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự và trình bày quan điểm của Nga về tình hình thế giới hiện nay tại hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế G20 vào ngày 22.11.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 20.11 xác nhận thông tin nói trên. Hội nghị do Ấn Độ tổ chức, dự kiến diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Nhà báo Pavel Zarubin của truyền hình nhà nước Nga viết trên kênh Telegram rằng hội nghị tới sẽ là sự kiện đầu tiên sau một thời gian dài mà Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo phương Tây cùng có mặt.

Tờ The New Indian Express dẫn lời đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Eric Garcetti nói rằng không chắc Tổng thống Joe Biden có tham gia sự kiện hay không do Mỹ đang chuẩn bị cho dịp lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, ông Garcetti lưu ý Tổng thống Biden đã đến dự hội nghị G20 tại Ấn Độ hồi tháng 9 và mối quan hệ song phương đang vững mạnh hơn bao giờ hết.

Trong một thông báo khác, hãng TASS đưa tin Tổng thống Putin còn tham dự hội nghị trực tuyến bất thường trong ngày 21.11 của lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi (BRICS) về sự leo thang xung đột Israel - Palestine.

Tổng thống Nga Putin tham gia cuộc họp bất thường với khối BRICS REUTERS

Các nước BRICS gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, 6 nước khác gồm Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Argentina, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ethiopia và Iran cũng được mời tham gia. Đây là những nước sẽ chính thức trở thành thành viên của BRICS vào đầu năm 2024.

Truyền thông Iran đưa tin hội nghị bất thường này do Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khởi xướng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng tham gia tại cuộc họp. Văn phòng Tổng thống Nam Phi hiện đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của BRICS, cho biết các bên tham gia sẽ bình luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Dải Gaza và dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung.

Trước đó, Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây vì làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, và Israel vì tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza. Nhà lãnh đạo đã gợi ý rằng Nga có thể đóng vai trò trung gian hòa giải cho các bên.