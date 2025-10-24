Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Putin nói Nga sẽ phản ứng mạnh nếu bị Tomahawk tấn công
Video Thế giới

Ông Putin nói Nga sẽ phản ứng mạnh nếu bị Tomahawk tấn công

La Vi
La Vi
24/10/2025 12:42 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm 23.10 cảnh báo Nga sẽ đưa ra một phản ứng 'rất nghiêm trọng' nếu Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất để tấn công Nga. Ông cũng đồng thời gọi áp lực yêu cầu Washington cung cấp loại vũ khí này là 'một nỗ lực leo thang'.

Phát biểu với các phóng viên sau một cuộc họp tại Moscow, ông Putin cảnh báo rằng hành động sử dụng tên lửa Tomahawk tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ kích động một phản ứng mạnh mẽ.

"Đây là một nỗ lực leo thang. Nhưng nếu những vũ khí này được sử dụng để tấn công Nga, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng. Tôi thậm chí phải nói là cực kỳ choáng váng. Hãy để họ suy nghĩ về điều đó", ông Putin nói.

Ông Putin: Nếu bị Tomahawk tấn công, Nga sẽ 'phản ứng quyết liệt' - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin gặp gỡ các nhà báo tại Moscow

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã nêu ra vấn đề viện trợ tên lửa Tomahawk trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tuần trước. Theo Axios, yêu cầu này đã bị từ chối, mặc dù các quan chức Mỹ cho biết phương án này vẫn đang được xem xét và ông Trump dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó vào hôm 22.10, ông Trump cho biết Tomahawk, một tên lửa hành trình tầm xa với tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km, đòi hỏi quá trình đào tạo vận hành lâu dài và phức tạp.

Moscow trước đây đã cảnh báo rằng mặc dù việc chuyển giao Tomahawk sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chiến trường của cuộc xung đột Ukraine, nhưng sẽ làm giảm triển vọng hòa bình và gây tổn hại cho quan hệ Mỹ-Nga.

Trung Quốc có Phó chủ tịch Quân ủy trung ương mới

Tân Hoa xã ngày 23.10 đưa tin Trung Quốc đã bổ nhiệm thượng tướng Trương Thăng Dân làm Phó chủ tịch Quân ủy trung ương, thay thế người bị cách chức trước đó là ông Hà Vệ Đông.

