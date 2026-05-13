Ông Putin nói Nga sẽ triển khai tên lửa Sarmat 'mạnh nhất thế giới' trong năm nay

Tổng thống Nga Putin cho biết: "Tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo mà còn theo tiểu quỹ đạo. Điều này giúp bảo đảm tầm bắn hơn 35.000 km đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện có và trong tương lai. Đến cuối năm nay, Sarmat sẽ thực sự được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu".

Sarmat, được các nhà phân tích phương Tây đặt biệt danh là “Satan 2”, được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân và là nền tảng trong kho vũ khí thế hệ mới của Nga. Việc triển khai tên lửa này diễn ra sau nhiều năm trì hoãn và thử nghiệm không thành công.

Ông Putin lần đầu tiên công bố Sarmat vào năm 2018, với tuyên bố đây là loại tên lửa có tầm bắn gần như không giới hạn và có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, đến tháng 10.2025, ông thừa nhận rằng loại tên lửa Sarmat vẫn chưa sẵn sàng vận hành. Theo các chuyên gia phương Tây, một vụ thử tên lửa Sarmat thất bại hồi tháng 9.2024 đã để lại một hố sâu tại bệ phóng.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga ẢNH: REUTERS

Trong phát biểu được phát trên truyền hình hôm 12.5, ông Putin cho biết sức công phá của đầu đạn lớn gấp hơn 4 lần bất kỳ loại tương đương nào của phương Tây và tầm bắn vượt quá 35.000 km.

Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ vào năm 2025 ước tính Nga có gần 5.500 đầu đạn, với hơn 1.700 đầu đạn đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin cho biết, việc phát triển bộ 3 hạt nhân vẫn là một “ưu tiên vô điều kiện” của Moscow vì đây là yếu tố bảo đảm an ninh của Nga và giúp duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu.

Bộ 3 hạt nhân là thuật ngữ chỉ sự kết hợp của tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các hệ thống này đảm bảo lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công phủ đầu.