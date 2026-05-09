Nga - Ukraine nhất trí về lệnh ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian
TT Phát triển Nội dung số
09/05/2026 11:35 GMT+7

Nga và Ukraine hôm 8.5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, có hiệu lực từ ngày 9 - 11.5.

NgaUkraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 8.5.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài từ ngày 9.5-11.5 và mỗi bên sẽ trao trả 1.000 tù binh.

Trẻ em tham quan tượng đài tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Ukraine ngày 8..5

Lệnh ngừng bắn trùng với Ngày Chiến thắng tại Nga, một ngày lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài đăng trên Telegram cho biết lệnh ngừng bắn mới nhất đã được sắp xếp trong khuôn khổ nỗ lực đàm phán của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm, và các vấn đề nhân đạo vẫn là ưu tiên chính.

Nga đổi cách đánh để làm kiệt sức phòng không Ukraine

nga UKRAINE Ngừng bắn Nga Ukraine ngừng bắn lệnh ngừng bắn
