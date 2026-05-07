Nga đổi cách đánh để làm kiệt sức phòng không Ukraine

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat mới đây đã đưa ra những giải thích về lý do Nga tập kích liên tục như vậy và lực lượng Moscow có đang thay đổi chiến thuật hay không.

Tấn công không ngừng nghỉ

Theo ông Ihnat, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công kéo dài suốt cả ngày trong vài tuần qua. Mật độ tấn công tương tự cũng đã từng được ghi nhận một số lần trước đây.

Để làm điều này, người Nga sử dụng, đặc biệt là, máy bay không người lái (UAV) mồi nhử, tức là các phương tiện bay không người lái không tấn công mục tiêu nhưng buộc hệ thống phòng không của Ukraine phải liên tục phản ứng.

Tại sao Nga dùng cách đánh đó?

Mục đích của những hành động như vậy rất phức tạp, nhưng ông Ihnat chỉ ra một số nguyên nhân chính, bao gồm làm suy yếu hệ thống phòng không của lực lượng phòng không - không quân, gây áp lực lên con người, như các quân nhân, người điều khiển thiết bị, cũng như làm cạn kiệt dự trữ đạn dược và thiết bị.

Ông giải thích: “Ai cũng cần nghỉ ngơi, đối phương hiểu điều này, vì vậy đôi khi các cuộc tấn công được nhắm mục tiêu như thế này, những cuộc tấn công quy mô lớn, đúng vậy, những cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra suốt ngày đêm, do đó làm cạn kiệt sức người, trang thiết bị và lực lượng dự bị của Ukraine. Nga có thể đã tích lũy được một lượng [tên lửa và UAV] nhất định để thực hiện kế hoạch cứ 2-3 phút lại có một đòn tấn công trong suốt cả ngày”.

Khói và lửa bốc lên từ những chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường một cuộc không kích của Nga tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 5.5.2026 ẢNH: REUTERS

Đây có phải là một chiến thuật mới?

Theo ông Ihnat, các cuộc tấn công liên tục suốt ngày đêm không phải là hoàn toàn mới. Nga đã từng thực hành cách tiếp cận như vậy, và nó vẫn là một phần của chiến lược tổng thể nhằm vắt kiệt sức Ukraine.

Nếu đối phương tấn công không ngừng nghỉ, gánh nặng sẽ tăng lên trên nhiều phương diện cùng một lúc: phòng không, kinh tế và nguồn lực chiến đấu của quân đội đều bị ảnh hưởng.

Ông Ihnat cũng cho biết các UAV của Nga ngày càng được trang bị thêm các kênh liên lạc và các bộ phận hiện đại hóa, gây khó khăn cho hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine.

Nhưng ông nhấn mạnh rằng hiệu quả của hệ thống phòng không vẫn ở mức cao, đặc biệt là nhờ vào hoạt động của lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị hệ thống không người lái.

Ông nói thêm rằng Nga thường xuyên sử dụng UAV gần tiền tuyến, điều này rút ngắn thời gian phản ứng và khiến việc bắn hạ khó khăn hơn, nhưng hệ thống phòng không vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp đối phó, bao gồm cả dùng UAV chống UAV và các công nghệ hiện đại khác.