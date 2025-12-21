Máy bay không người lái thay đổi chiến tranh ra sao trong năm 2025?

Máy bay không người lái (UAV) đã là một phần của chiến tranh hiện đại trong nhiều năm qua.

Những chiếc máy bay điều khiển từ xa đơn giản đã được thử nghiệm ngay từ Thế chiến 1. Nhưng cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng kiến bước tiến vượt bậc của loại vũ khí này.

Chúng không còn chỉ dành cho các nhiệm vụ đặc biệt nữa. Giờ đây, chúng là những vũ khí chủ chốt trên chiến trường.

Sự trỗi dậy của FPV

Một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong chiến sự Ukraine là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) nhỏ, giá rẻ. FPV ban đầu được thiết kế cho mục đích dân sự, nhưng nay được binh sĩ điều khiển, thường chứa chất nổ để đâm vào các mục tiêu.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 66 rời khỏi hầm trú ẩn với một máy bay không người lái tấn công tầm trung Darts tại vùng Donetsk (Ukraine), ngày 16.12.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng chi phí cho các bộ phận của máy bay không người lái có thể chỉ khoảng 500 USD.

UAV thay đổi cuộc chiến như thế nào?

Binh sĩ Ukraine cho biết UAV buộc xe tăng và các phương tiện hạng nặng phải giữ khoảng cách xa hơn với tiền tuyến. Hiện nay có quá nhiều máy bay không người lái đến nỗi rất khó di chuyển an toàn trong chiến hào hoặc vận chuyển tiếp tế.

Làm thế nào để ngăn chặn UAV?

Biện pháp đối phó tốt nhất là tác chiến điện tử (EW). Khi tín hiệu của máy bay không người lái bị gây nhiễu, người điều khiển sẽ mất khả năng điều khiển hoặc không còn nhìn thấy tín hiệu video.

Nhưng cả Ukraine và Nga đều có cách để chống lại việc gây nhiễu.

Ông Benjamin Wolba, đồng sáng lập Trung tâm Công nghệ Quốc phòng Châu Âu, cho biết: “Bạn gắn một dây cáp quang vào máy bay không người lái FPV, và giờ đây bạn có thể truyền dữ liệu qua cáp quang đó về cho người điều khiển. Và cáp này được cuộn lại, và nó thực sự có thể kéo dài 5, 10, 20, hoặc thậm chí 50 km. Lợi ích chính thực sự là bạn không cần phải dựa vào liên kết vô tuyến, thứ có thể bị phá hoặc gây nhiễu. Liên lạc của bạn không thể bị gián đoạn, phải không? Miễn là cáp quang vẫn hoạt động và không bị đứt hoặc bị rách, bạn sẽ thấy những gì máy bay không người lái nhìn thấy, còn đối phương không thể cắt đứt kết nối của bạn”.

Điều gì xảy ra khi máy bay không người lái được trang bị AI?

Trước những thách thức do các hệ thống tác chiến điện tử đặt ra, Ukraine và Nga hiện đang chạy đua phát triển máy bay không người lái điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Những máy bay này tự tìm và tấn công mục tiêu mà không cần tín hiệu liên tục từ người điều khiển.

Các chuyên gia trong ngành công nghiệp Ukraine cho rằng công nghệ này cần được hoàn thiện thêm trước khi được sử dụng rộng rãi.