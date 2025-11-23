Ukraine và Nga phải nhượng bộ gì trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất?

Kế hoạch này bao gồm một số đề xuất không mấy khả quan cho cả hai bên, khiến Moscow không thể hoàn toàn đạt được các mục tiêu đã nêu từ đầu, còn Ukraine bị yêu cầu từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Dưới đây là những điểm chính trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Kế hoạch này giữ nguyên những thắng lợi trên chiến trường của Nga kể từ tháng 2.2022, giúp nước này kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây đã loại trừ khả năng nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Moscow.

Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ phải nhượng bộ phần còn lại của tỉnh Donetsk cho Nga, dù lực lượng Kyiv hiện còn kiểm soát diện tích này.

Tuy nhiên, Nga sẽ không được phép đồn trú tại lãnh thổ đó, và đó sẽ trở thành vùng đệm phi quân sự trung lập thuộc về Moscow và do Moscow kiểm soát.

Quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 38 của Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nhiệm vụ chiến đấu gần Pokrovsk ở vùng Donetsk, ngày 21.11.2025 ẢNH: REUTERS

Theo kế hoạch này, Ukraine không thể gia nhập và không được kết nạp vào liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo.

Bản thân NATO sẽ cam kết không mở rộng hơn nữa, một yêu cầu quan trọng của Nga. Đồng thời, sẽ có một “kỳ vọng” rằng Moscow sẽ không đưa quân sang các nước láng giềng.

Quân đội NATO không thể đóng quân tại Ukraine, và Kyiv cũng sẽ buộc phải giới hạn quy mô quân đội của mình ở mức 600.000 quân. Lực lượng hiện tại của Ukraine vào khoảng 1 triệu binh sĩ.

Ukraine sẽ phải từ bỏ kế hoạch theo đuổi các vụ kiện pháp lý nhằm chứng minh Moscow đã phạm tội ác chiến tranh. Nga cũng luôn bác bỏ cáo buộc này.

Các chính phủ phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga như một biện pháp trừng phạt cho việc phát động chiến dịch quân sự. Theo kế hoạch của Mỹ, Nga sẽ phải giao nộp 100 tỉ USD cho Washington. Số tiền này sẽ giúp tái thiết Ukraine, và Mỹ sẽ được hưởng 50% lợi nhuận từ công việc.

Ukraine cũng có khả năng phải đồng ý với việc không thể yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại chiến tranh thông qua tòa án.