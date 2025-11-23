Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ukraine và Nga phải nhượng bộ gì trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất?
Video Thế giới

Ukraine và Nga phải nhượng bộ gì trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
23/11/2025 16:38 GMT+7

Mỹ đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, hiện đang được Ukraine, Nga và các nước quan tâm ở châu Âu nghiên cứu.

Kế hoạch này bao gồm một số đề xuất không mấy khả quan cho cả hai bên, khiến Moscow không thể hoàn toàn đạt được các mục tiêu đã nêu từ đầu, còn Ukraine bị yêu cầu từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Dưới đây là những điểm chính trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Kế hoạch này giữ nguyên những thắng lợi trên chiến trường của Nga kể từ tháng 2.2022, giúp nước này kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây đã loại trừ khả năng nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Moscow.

Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ phải nhượng bộ phần còn lại của tỉnh Donetsk cho Nga, dù lực lượng Kyiv hiện còn kiểm soát diện tích này.

Tuy nhiên, Nga sẽ không được phép đồn trú tại lãnh thổ đó, và đó sẽ trở thành vùng đệm phi quân sự trung lập thuộc về Moscow và do Moscow kiểm soát.

Ukraine và Nga sẽ nhượng bộ rất nhiều trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất? - Ảnh 1.

Quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 38 của Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nhiệm vụ chiến đấu gần Pokrovsk ở vùng Donetsk, ngày 21.11.2025

ẢNH: REUTERS

Theo kế hoạch này, Ukraine không thể gia nhập và không được kết nạp vào liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo.

Bản thân NATO sẽ cam kết không mở rộng hơn nữa, một yêu cầu quan trọng của Nga. Đồng thời, sẽ có một “kỳ vọng” rằng Moscow sẽ không đưa quân sang các nước láng giềng.

Quân đội NATO không thể đóng quân tại Ukraine, và Kyiv cũng sẽ buộc phải giới hạn quy mô quân đội của mình ở mức 600.000 quân. Lực lượng hiện tại của Ukraine vào khoảng 1 triệu binh sĩ.

Ukraine sẽ phải từ bỏ kế hoạch theo đuổi các vụ kiện pháp lý nhằm chứng minh Moscow đã phạm tội ác chiến tranh. Nga cũng luôn bác bỏ cáo buộc này.

Các chính phủ phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga như một biện pháp trừng phạt cho việc phát động chiến dịch quân sự. Theo kế hoạch của Mỹ, Nga sẽ phải giao nộp 100 tỉ USD cho Washington. Số tiền này sẽ giúp tái thiết Ukraine, và Mỹ sẽ được hưởng 50% lợi nhuận từ công việc.

Ukraine cũng có khả năng phải đồng ý với việc không thể yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại chiến tranh thông qua tòa án.

Tin liên quan

Tướng Pháp hứng chỉ trích vì kêu gọi sẵn sàng ‘hy sinh con cái’ để đối phó Nga

Tướng Pháp hứng chỉ trích vì kêu gọi sẵn sàng ‘hy sinh con cái’ để đối phó Nga

Tham mưu trưởng Quốc phòng Pháp, tướng Fabien Mandon, đã bị chỉ trích gay gắt tại Pháp vì nói với các thị trưởng địa phương rằng nước Pháp cần phải sẵn sàng chấp nhận việc mất đi ‘những người con’ để ngăn chặn Nga.

Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' với kế hoạch hòa bình của ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga Mỹ NATO Moscow phương Tây Tỉnh Donetsk kế hoạch Lãnh thổ quân sự lực lượng Nhượng bộ kiểm soát Donetsk vùng đệm kế hoạch hòa bình tội ác chiến tranh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận