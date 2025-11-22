Tướng Pháp hứng chỉ trích vì kêu gọi sẵn sàng ‘hy sinh con cái’ để đối phó Nga

Vị tướng hàng đầu của Pháp hôm 20.11 đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên khắp các diễn đàn chính trị sau khi cảnh báo rằng nước Pháp phải sẵn sàng “mất đi những người con” để ngăn chặn Nga.

Tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon, phát biểu trước các thị trưởng địa phương hôm 19.11 rằng Pháp có sức mạnh kinh tế và dân số để ngăn chặn Nga, nhưng nước này lại thiếu “tinh thần” cho thách thức này.

Các cường quốc châu Âu, bao gồm cả Pháp, đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí nhưng luôn khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Phát biểu trước các thị trưởng, tướng Mandon nói nước Pháp “có tất cả kiến thức, tất cả sức mạnh kinh tế và nhân khẩu để ngăn chặn Nga" nhưng còn thiếu điều mà ông gọi là "sức mạnh tinh thần để chấp nhận đau khổ nhằm bảo vệ chính mình”.

“Nếu nước Pháp chùn bước vì chưa sẵn sàng chấp nhận - nói thẳng ra là mất đi những người con, chịu thiệt hại kinh tế vì sản xuất quốc phòng sẽ được ưu tiên, thì chúng ta sẽ gặp rủi ro”.

Các quan chức Pháp, bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron, đã nhiều lần lập luận rằng Nga có nguy cơ tìm cách tiến xa hơn nếu chiến sự ở Ukraine thành công. Nga đã bác bỏ cáo buộc này với lập luận rằng giới chức phương Tây tự tưởng tượng mối đe dọa vì mục đích chính trị.

Một quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 38 của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại một vị trí ở tiền tuyến gần Pokrovsk ở vùng Donetsk, ngày 21.11.2025 ẢNH: REUTERS

Giới chức trách đã cố gắng chuẩn bị tinh thần cho người dân Pháp về khả năng xung đột hoặc khủng hoảng buộc họ phải hy sinh, nhưng thông điệp này đang gặp khó khăn trong việc truyền tải đến người dân.

Lãnh đạo cánh tả Fabien Roussel chỉ trích tướng Mandon “phát ngôn hiếu chiến”, trong khi lãnh đạo đảng Nước Pháp bất khuất Jean-Luc Melenchon cảnh báo rằng tướng Mandon không có tư cách “dự đoán những hy sinh sẽ xảy ra do những thất bại ngoại giao của Pháp”.

Ông Sebastian Chenu, nghị sĩ thuộc đảng Tập hợp Quốc gia của lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, ngày 19.11 phê phán tướng Mandon “không có tư cách” để yêu cầu người dân chấp nhận hy sinh. Ông cũng lo ngại phát biểu từ lãnh đạo quân đội phản ánh quan điểm của Tổng thống Emmanuel Macron trong căng thẳng với Nga.

Phó lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu Louis Aliot thì phát biểu: “Người ta phải sẵn sàng hy sinh vì đất nước... nhưng cuộc chiến đang diễn ra phải chính nghĩa, hoặc được hiểu rõ, nếu không thì phải nhấn mạnh rằng sự tồn vong của quốc gia đang bị đe dọa... Tôi không nghĩ có nhiều người Pháp sẵn sàng ra đi và hy sinh vì Ukraine”.

Chính phủ Pháp chưa bình luận về phát biểu của tướng Mandon.

Ủy ban Châu Âu ước tính chi tiêu quốc phòng của EU trong năm nay sẽ đạt tổng cộng khoảng 392 tỉ euro, gần gấp đôi so với bốn năm trước, trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Ủy ban tin rằng khoảng 3.400 tỉ euro có thể sẽ được chi cho quốc phòng trong thập kỷ tới. Để hỗ trợ, Ủy ban dự định đề xuất tăng ngân sách dài hạn của EU cho quốc phòng và không gian lên 131 tỉ euro.