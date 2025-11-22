Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tướng Pháp hứng chỉ trích vì kêu gọi sẵn sàng ‘hy sinh con cái’ để đối phó Nga
Video Thế giới

Tướng Pháp hứng chỉ trích vì kêu gọi sẵn sàng ‘hy sinh con cái’ để đối phó Nga

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
22/11/2025 20:22 GMT+7

Tham mưu trưởng Quốc phòng Pháp, tướng Fabien Mandon, đã bị chỉ trích gay gắt tại Pháp vì nói với các thị trưởng địa phương rằng nước Pháp cần phải sẵn sàng chấp nhận việc mất đi ‘những người con’ để ngăn chặn Nga.

Vị tướng hàng đầu của Pháp hôm 20.11 đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên khắp các diễn đàn chính trị sau khi cảnh báo rằng nước Pháp phải sẵn sàng “mất đi những người con” để ngăn chặn Nga.

Tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon, phát biểu trước các thị trưởng địa phương hôm 19.11 rằng Pháp có sức mạnh kinh tế và dân số để ngăn chặn Nga, nhưng nước này lại thiếu “tinh thần” cho thách thức này.

Các cường quốc châu Âu, bao gồm cả Pháp, đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí nhưng luôn khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Phát biểu trước các thị trưởng, tướng Mandon nói nước Pháp “có tất cả kiến thức, tất cả sức mạnh kinh tế và nhân khẩu để ngăn chặn Nga" nhưng còn thiếu điều mà ông gọi là "sức mạnh tinh thần để chấp nhận đau khổ nhằm bảo vệ chính mình”.

“Nếu nước Pháp chùn bước vì chưa sẵn sàng chấp nhận - nói thẳng ra là mất đi những người con, chịu thiệt hại kinh tế vì sản xuất quốc phòng sẽ được ưu tiên, thì chúng ta sẽ gặp rủi ro”.

Các quan chức Pháp, bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron, đã nhiều lần lập luận rằng Nga có nguy cơ tìm cách tiến xa hơn nếu chiến sự ở Ukraine thành công. Nga đã bác bỏ cáo buộc này với lập luận rằng giới chức phương Tây tự tưởng tượng mối đe dọa vì mục đích chính trị.

Tướng Pháp hứng chỉ trích vì kêu gọi sẵn sàng ‘hy sinh con cái’ để chống Nga - Ảnh 1.

Một quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 38 của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại một vị trí ở tiền tuyến gần Pokrovsk ở vùng Donetsk, ngày 21.11.2025

ẢNH: REUTERS

Giới chức trách đã cố gắng chuẩn bị tinh thần cho người dân Pháp về khả năng xung đột hoặc khủng hoảng buộc họ phải hy sinh, nhưng thông điệp này đang gặp khó khăn trong việc truyền tải đến người dân.

Lãnh đạo cánh tả Fabien Roussel chỉ trích tướng Mandon “phát ngôn hiếu chiến”, trong khi lãnh đạo đảng Nước Pháp bất khuất Jean-Luc Melenchon cảnh báo rằng tướng Mandon không có tư cách “dự đoán những hy sinh sẽ xảy ra do những thất bại ngoại giao của Pháp”.

Ông Sebastian Chenu, nghị sĩ thuộc đảng Tập hợp Quốc gia của lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, ngày 19.11 phê phán tướng Mandon “không có tư cách” để yêu cầu người dân chấp nhận hy sinh. Ông cũng lo ngại phát biểu từ lãnh đạo quân đội phản ánh quan điểm của Tổng thống Emmanuel Macron trong căng thẳng với Nga.

Phó lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu Louis Aliot thì phát biểu: “Người ta phải sẵn sàng hy sinh vì đất nước... nhưng cuộc chiến đang diễn ra phải chính nghĩa, hoặc được hiểu rõ, nếu không thì phải nhấn mạnh rằng sự tồn vong của quốc gia đang bị đe dọa... Tôi không nghĩ có nhiều người Pháp sẵn sàng ra đi và hy sinh vì Ukraine”.

Chính phủ Pháp chưa bình luận về phát biểu của tướng Mandon.

Ủy ban Châu Âu ước tính chi tiêu quốc phòng của EU trong năm nay sẽ đạt tổng cộng khoảng 392 tỉ euro, gần gấp đôi so với bốn năm trước, trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Ủy ban tin rằng khoảng 3.400 tỉ euro có thể sẽ được chi cho quốc phòng trong thập kỷ tới. Để hỗ trợ, Ủy ban dự định đề xuất tăng ngân sách dài hạn của EU cho quốc phòng và không gian lên 131 tỉ euro.

Tin liên quan

Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' với kế hoạch hòa bình của ông Trump

Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' với kế hoạch hòa bình của ông Trump

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21.11 nói rằng kế hoạch hòa bình 28 do Mỹ đưa ra đặt Ukraine trước nguy cơ đánh mất hoặc phẩm giá và tự do, hoặc sự ủng hộ từ đồng minh then chốt.

Tướng Ukraine bảo vệ nỗ lực 'trực thăng vận' lính đặc nhiệm cứu Pokrovsk

Khám phá thêm chủ đề

pháp UKRAINE nga xung đột Hy sinh phương Tây eu Fabien Mandon Emmanuel Macron quốc phòng châu Âu Kinh tế quân đội Nga-Ukraine chi tiêu quốc phòng Tổng thống Emmanuel Macron xung đột với Nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận