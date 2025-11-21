Tướng Ukraine bảo vệ nỗ lực 'trực thăng vận' lính đặc nhiệm cứu Pokrovsk

Theo báo Ukrainska Pravda của Ukraine, tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), cho biết cuộc đổ bộ bằng trực thăng là cách duy nhất để xoay chuyển tình thế tại thành phố Pokrovsk và tạo điều kiện để các đơn vị chủ lực của Ukraine đến cứu viện.

TP.Pokrovsk (tỉnh Donetsk) là điểm nóng giao tranh trong nhiều tuần qua, nơi xung đột xảy ra ác liệt nhất.

Ông Budanov lưu ý rằng vào thời điểm đó, lãnh đạo quân sự Nga - cụ thể là Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov - đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng thành phố đã bị lực lượng Moscow bao vây.

Ông nói: “Tại sao chiến dịch đó lại cần dùng đến hình thức [đổ bộ đường không bằng trực thăng]? Bởi vì tình hình đã căng thẳng và cấp bách nhất có thể”.

Cảnh sát đang điều trị cho một người dân bị thương tại địa điểm xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa của Nga, tại Pokrovsk, vùng Donetsk (Ukraine), ngày 24.6.2024 ẢNH: REUTERS

Ông cho rằng ở hoàn cảnh đó, “không có cách nào khác hiệu quả”, và chiến dịch đã tạo ra thời gian quý báu để các đơn vị chủ lực của Ukraine có thể tiếp cận thành phố để tăng viện.

Tuy nhiên, tướng Budanov cũng nói thêm rằng ông không chỉ huy chiến dịch đổ bộ đường không mà chỉ hỗ trợ.

Cuộc đổ bộ đường không đó đã gây nhiều tranh cãi về tính hiệu quả. HUR gọi đây là một hoạt động “thành công”, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt nhóm đổ bộ, và tung video cho thấy các binh sĩ Ukraine bị UAV tự sát tấn công.

Phía Nga tuyên bố đã bao vây Pokrovsk cùng thành phố vệ tinh Myrnohrad và đang tấn công vào nội đô.

Báo Kyiv Independent của Ukraine hôm 18.11 dẫn lời một binh sĩ Ukraine chiến đấu tại đây cho biết Nga đã khống chế các tuyến hậu cần, tạo ra những “vùng chết”, trải dài 10-15km xung quanh thành phố. Vì vậy, binh sĩ Ukraine đến tiếp viện buộc phải đi bộ qua khoảng cách này.

Tuy nhiên Kyiv khẳng định các đơn vị phòng thủ vẫn giữ vị trí và đẩy lui quân Nga.