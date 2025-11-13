Caribbean dậy sóng giữa nguy cơ xung đột

Sau khoảng 3 tuần di chuyển, quân đội Mỹ hôm 11.11 thông báo tàu sân bay USS Gerald R.Ford đã đến khu vực quản lý của Bộ Chỉ huy miền Nam (SOUTHCOM), bao gồm Mỹ Latin và Caribbean.

Tàu sân bay USS Gerald R.Ford tại Đại Tây Dương ngày 5.11 Ảnh: Hải Quân Mỹ

Nhiều bên phản ứng

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng tàu sân bay lớn nhất thế giới này sẽ tăng cường năng lực hiện có tại khu vực nhằm ngăn chặn hoạt động buôn ma túy và phá hủy các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo chuyên trang hải quân USNI News, hộ tống tàu sân bay có ít nhất 3 tàu khu trục và nhóm này sẽ tham gia nhiệm vụ cùng hàng loạt tàu chiến mà Mỹ đã triển khai đến khu vực trước đó. CNN ước tính tổng số quân nhân Mỹ tại khu vực hiện nay là khoảng 15.000 người. Từ đầu tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chiến dịch quân sự tại Caribbean và đông Thái Bình Dương nhằm chống ma túy. Tính đến nay, lực lượng Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 đợt tấn công, phá hủy 20 tàu thuyền và làm 76 người thiệt mạng, gây nhiều tranh cãi pháp lý.

Tàu sân bay lớn nhất của Mỹ đến gần, Venezuela chuẩn bị chiến lược kháng cự

Để đáp lại việc Mỹ tập trung quân sự, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã triển khai chiến lược kết hợp dân sự - quân sự nhằm huy động quân đội, dân quân và cảnh sát để bảo vệ đất nước. Ngày 11.11, Bộ Quốc phòng Venezuela thông báo tiến hành một cuộc triển khai lớn các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển, trên sông, tên lửa và dân quân toàn quốc. Bộ trưởng Vladimir Padrino Lopez cho biết các đơn vị sẽ tập trận đến ngày 12.11 với mục tiêu tối ưu chỉ huy, kiểm soát và liên lạc, đảm bảo bảo vệ đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ra lệnh đình chỉ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ cho đến khi nào các đợt tấn công trong khu vực còn diễn ra. Chính phủ Anh từ chối bình luận về thông tin CNN đăng tải nói rằng nước này đã ngừng chia sẻ tình báo với Mỹ về các tàu bị nghi buôn ma túy tại Caribbean.

Liệu Mỹ có tấn công Venezuela ?

Sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát xung đột khi Tổng thống Trump đã nhiều lần gợi ý sẽ chuyển sang tấn công trên bộ tại Venezuela. Hiện chưa rõ ông sẽ nhắm đến các địa điểm buôn ma túy hay các mục tiêu thuộc chính quyền Caracas. Nhà lãnh đạo Mỹ bác bỏ khả năng chiến tranh với Venezuela nhưng cho rằng thời gian tại nhiệm của Tổng thống Maduro chỉ còn đếm bằng ngày.

Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro và các quan chức an ninh cấp cao đứng đầu tổ chức Cartel de los Soles đưa ma túy vào Mỹ, trong khi Caracas kịch liệt bác bỏ. Theo tờ The Washington Post, Mỹ đã chỉ định nhóm này là tổ chức khủng bố ma túy và có thể dùng việc này làm cái cớ để tấn công trực tiếp chính quyền ông Maduro. Đô đốc về hưu James Stavridis, cựu tư lệnh SOUTHCOM, đánh giá quân đội Venezuela vẫn có đủ nguồn lực để khiến cho Mỹ khó có thể ra lệnh thực hiện một chiến dịch lớn trên bộ. Quân chính quy Venezuela có khoảng 123.000 thành viên. Tổng thống Maduro tuyên bố lực lượng dân quân tình nguyện có hơn 8 triệu thành viên dự bị nhưng giới chuyên gia nghi ngờ về con số này.

Nhiều quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ am hiểu tình hình khu vực nhận định rằng việc tấn công trong lãnh thổ Venezuela khó có khả năng tạo ra thay đổi lớn nào cho việc buôn ma túy vào Mỹ. Theo họ, ma túy từ Venezuela chủ yếu là cocaine được sản xuất tại Colombia và điểm đến là các hòn đảo Caribbean hoặc châu Âu, không phải Mỹ. Trong các cuộc họp kín với một số nghị sĩ quốc hội gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói rằng chính quyền không chuẩn bị nhắm mục tiêu trực tiếp vào Venezuela và không có căn cứ pháp lý phù hợp để làm điều đó, theo The Washington Post. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.