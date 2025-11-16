Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tehran cạn nước giữa khủng hoảng trầm trọng trên khắp Iran
Video Thế giới

Tehran cạn nước giữa khủng hoảng trầm trọng trên khắp Iran

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
16/11/2025 06:30 GMT+7

Iran đang phải chật vật đương đầu cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng nhất sau nhiều thập niên, khi các quan chức cảnh báo rằng thủ đô Tehran có thể sẽ không còn phù hợp để sinh sống.

Iran đang phải chật vật đương đầu cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng nhất sau nhiều thập niên, khi các quan chức cảnh báo rằng thủ đô Tehran - với hơn 10 triệu dân - có thể sẽ không còn phù hợp để sinh sống nếu hạn hán vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng nếu không có mưa vào tháng 12, chính phủ sẽ phải bắt đầu phân phối nước ở Tehran, và kể cả như vậy thì cư dân vẫn có thể phải sơ tán khỏi thành phố.

Nhưng cuộc khủng hoảng nước của Iran không chỉ đơn thuần là do lượng mưa thấp.

Sau nhiều thập kỷ quản lý yếu kém, với việc xây dựng quá mức các đập nước, khoan giếng trái phép và các hoạt động nông nghiệp kém hiệu quả, nguồn nước dự trữ đã cạn kiệt.

Đó là nhận định của hàng chục nhà phê bình và chuyên gia về nước, phát biểu với truyền thông Iran trong những ngày gần đây.

Việc quản lý yếu kém đã gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu nước trong cả năm 2018 và 2021.

Tehran cạn nước giữa khủng hoảng trầm trọng trên khắp Iran - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại các bể chứa sau cuộc khủng hoảng nước ở Tehran (Iran), ngày 10.11.2025

ẢNH: REUTERS

Chính phủ đã đổ lỗi cho nhiều yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như “chính sách của các chính phủ tiền nhiệm, biến đổi khí hậu và tiêu thụ quá mức”.

Tình trạng thiếu nước đang gây áp lực lên người dân, vốn đã vất vả dưới sức nặng của một nền kinh tế suy yếu.

Một cư dân Iran nói: “Nếu chính phủ có khả năng thì đã không để mọi chuyện đến mức này. Lẽ ra không nên để tình hình đến mức này. Chính phủ phải làm gì? Vẫn chỉ là những người quản lý cũ. Mong đợi họ làm được gì? Họ thậm chí còn không sử dụng đến chuyên gia”.

Truyền thông Iran cho biết công ty nước và xử lý nước thải quốc gia Iran đã bác bỏ các báo cáo về việc phân phối nước theo định mức ở Tehran, nhưng xác nhận rằng việc giảm áp lực nước hằng đêm đang được áp dụng và có thể giảm xuống mức 0 ở một số quận.

Người dân đã được khuyến khích lắp đặt các bể chứa, máy bơm và các thiết bị khác để tránh gián đoạn lớn.

Thủ đô Tehran phụ thuộc hoàn toàn vào năm hồ chứa nước được cấp từ các con sông bên ngoài thành phố. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết các hồ này chỉ đầy một nửa và có thể cạn kiệt trong vòng hai tuần với mức tiêu thụ hiện tại.

Cuộc khủng hoảng này lan rộng ra ngoài Tehran. Trên toàn quốc, 19 đập lớn - chiếm khoảng 10% tổng số đập của Iran - đã cạn kiệt.

Tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran, với dân số 4 triệu người, trữ lượng nước đã giảm xuống dưới 3%.

