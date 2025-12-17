Mỹ cam kết an ninh cho Ukraine, chưa thỏa thuận được về nhượng bộ lãnh thổ

Các đặc phái viên do Tổng thống Mỹ Donald Trump cử đến đã đưa ra đề nghị chưa từng có này tại cuộc đàm phán hôm 15.12 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Berlin (Đức), nhưng họ cảnh báo rằng đề nghị như vậy sẽ không tồn tại mãi mãi.

Các cuộc đàm phán tại Berlin giúp các nhà lãnh đạo châu Âu cảm thấy chút lạc quan về con đường chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa đồng ý với bất kỳ thay đổi nào được thảo luận ở Đức và chưa cho thấy sẽ sẵn sàng làm như vậy.

Trong khi đó, sau cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ yêu cầu Mỹ áp đặt cấm vận lên Nga và cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí tầm xa, nếu Moscow bác bỏ các đề xuất đang được thảo luận giữa Kyiv, Washington và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông nói thêm rằng Kyiv ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, trong dịp Giáng sinh.

Một quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết, Mỹ đang gây sức ép lên Ukraine để nước này rút quân khỏi vùng Donetsk phía đông, một sự nhượng bộ lớn có thể gây ra phản ứng dữ dội ở Ukraine.

Ông Zelensky, người trước đó gọi nhượng bộ lãnh thổ là vấn đề “đau đớn”, đã nhắc lại sau cuộc đàm phán rằng Ukraine sẽ không công nhận Donbass là của Nga dù “trên pháp lý hay trên thực tế”.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về 90% các vấn đề. Mặc dù còn tồn tại các vấn đề về lãnh thổ, một quan chức cho hay “chúng tôi có nhiều giải pháp khác nhau để thu hẹp khoảng cách mà chúng tôi đang đề xuất với họ”.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ phía đông và nam Ukraine. Kyiv trước đây đã tuyên bố kiên quyết không nhượng bộ về lãnh thổ.

Một nguồn tin châu Âu được thông báo về các cuộc đàm phán mới nhất cho biết Nga vẫn chưa nhượng bộ về các yêu sách lãnh thổ của mình. Nguồn tin cho biết thêm rằng “không khí đàm phán tốt nhưng các mục tiêu cốt lõi vẫn còn khá xa nhau”.

Một quan chức Mỹ sau đó nói với các phóng viên rằng, theo thỏa thuận đang được thảo luận ở Berlin, Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh tương tự như những điều khoản được quy định trong Điều 5 của hiệp ước NATO, yêu cầu liên minh phải bảo vệ bất kỳ thành viên nào bị tấn công.

Một quan chức Mỹ khác cho biết Nga sẵn sàng cho phép Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và ông Trump muốn ngăn chặn Nga bành trướng hơn nữa về phía tây ở châu Âu.

Một quan chức cho biết các đảm bảo an ninh, bao gồm việc giảm thiểu xung đột và giám sát thực thi thỏa thuận, là trọng tâm chính của các cuộc đàm phán hôm 15.12 và ông Trump tin rằng ông có thể thuyết phục Moscow chấp nhận một đảm bảo tương tự như Điều 5.

Một tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Pháp và Anh, cho biết có sự “đồng thuận mạnh mẽ” với Mỹ và nêu ra danh sách các mục tiêu mà cả hai bên cùng hướng tới. Những mục tiêu này bao gồm cam kết hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn đầu và đảm bảo sử dụng vũ lực nếu Ukraine bị tấn công một lần nữa, cũng như ủng hộ Ukraine gia nhập EU.

Trước đó trong ngày 14.12, Ukraine cho biết họ sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ phương Tây. Nhưng vẫn chưa rõ các cuộc đàm phán ở Berlin có thể thuyết phục Nga đồng ý ngừng bắn đến mức nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng yêu cầu của Nga về việc Ukraine không gia nhập NATO là một vấn đề cơ bản trong các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình khả thi. Ông cho biết Nga kỳ vọng sẽ nhận được thông tin cập nhật từ Mỹ sau các cuộc đàm phán ở Berlin.