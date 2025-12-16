Iran chế giễu Mỹ phải bắt chước UAV tự sát Shahed

Ông Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, hôm 9.12 nói việc Washington sao chép UAV Shahed-136 đồng nghĩa với việc thừa nhận ưu thế của Tehran trong công nghệ máy bay không người lái.

Hồi đầu tháng 12, Lầu Năm Góc xác nhận đang triển khai đến khu vực Trung Đông một loại máy bay không người lái mới, được sao chép từ phiên bản Shahed của Iran.

Thiếu tướng Shekarchi gọi việc triển khai đó là sự nhượng bộ nhục nhã của một siêu cường toàn cầu, diễn ra sau nhiều năm Iran sử dụng UAV giá rẻ chống lại lực lượng Mỹ, cũng như cung cấp các hệ thống này cho các đồng minh trên toàn thế giới, trong đó có Nga và các lực lượng dân quân khu vực trên khắp Trung Đông.

Theo Lầu Năm Góc, các kỹ sư Mỹ tháo dỡ và phân tích ngược một chiếc Shahed-136 của Iran bị thu giữ để từ đó phát triển loại UAV mang tên Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái Chi phí thấp (LUCAS).

Được thiết kế để mô phỏng cấu hình tấn công tự sát đơn giản của Shahed, LUCAS có thể hoạt động tự động và phóng từ nhiều bệ phóng, mở rộng nguồn cung cấp máy bay không người lái tấn công giá rẻ của Mỹ trong một khu vực nơi các hệ thống như vậy ngày càng định hình động lực chiến trường.

Các hệ thống LUCAS là một phần của phi đội UAV tấn công một chiều được triển khai đến Trung Đông để tăng cường an ninh và khả năng răn đe trong khu vực ẢNH: CENTCOM

Mỗi chiếc LUCAS có giá khoảng 35.000 USD, cao hơn đáng kể so với phiên bản của Iran. Chi phí cao hơn đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có thể nhanh chóng sản xuất đủ để đáp trả số lượng UAV được Iran và các đối tác khu vực triển khai hay không.

Tuy nhiên, việc Mỹ triển khai LUCAS cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của UAV giá rẻ, dùng một lần trong chiến tranh hiện đại. Các hệ thống này đã cho phép các quốc gia và lực lượng dân quân tiến hành các cuộc tấn công chính xác với chi phí thấp hơn nhiều so với các nền tảng quân sự truyền thống.

Ông Shekarchi hôm 9.12 mô tả những lời đe dọa của Mỹ và Israel đối với Tehran là “ảo tưởng”, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột hồi tháng 6 đã chứng minh những lời cảnh báo như vậy thất bại “trên chiến trường thực sự”.

Ông nói rằng lực lượng của Iran, đặc biệt là Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng, vẫn là “cái gai trong mắt hệ thống bá quyền”.

Chính phủ Iran cũng nhấn mạnh rằng UAV Shahed của họ đã ảnh hưởng đến kế hoạch quân sự toàn cầu, và giờ đây Mỹ đang sản xuất phiên bản riêng của mình để đáp trả.

Sự phổ biến toàn cầu của UAV Shahed

Iran đã cung cấp thiết kế UAV Shahed cho Nga, và đó là nơi loại UAV này liên tục được cải tiến mạnh mẽ hơn nữa dưới tên gọi Geran-2. Đây là một trong những loại vũ khí luôn xuất hiện trong các trận tập kích đường không vào Ukraine kể từ cuối năm 2022 đến nay.

Tehran khẳng định rằng công nghệ của mình chỉ phục vụ mục đích phòng thủ và phủ nhận việc tham gia vào các hoạt động chiến đấu trực tiếp ở nước ngoài.

Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh cấm vận lên các nhà sản xuất máy bay không người lái và mạng lưới mua sắm của Iran vì đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga cũng như các nhóm vũ trang trên khắp khu vực.

Bất chấp những biện pháp đó, UAV giá rẻ vẫn tiếp tục định hình chiến lược quân sự và định nghĩa lại cách thức tiến hành các cuộc xung đột trên nhiều chiến trường.