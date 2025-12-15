Hé lộ cuộc sống ở Nga của gia đình cựu Tổng thống Syria Assad

Ông Bashar al-Assad và vợ Asma cùng với các con ở thành phố Aleppo ở Syria năm 2022 ảnh: afp

Tờ The Guardian hôm nay 15.12 dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ ông Bashar al-Assad đang theo học về nhãn khoa ở Nga.

Ông Assad học tiếng Nga và chuẩn bị quay lại nghề y

Sau khi từ bỏ quyền lực và sống lưu vong ở Nga, cựu Tổng thống Syria được cho là đang quay lại với con đường y khoa, cụ thể là nghề bác sĩ nhãn khoa vốn được đào tạo ở London (Anh).

"Ông ấy học tiếng Nga và ôn lại kiến thức về nhãn khoa", theo một người bạn vẫn duy trì liên hệ với gia đình Assad. "Đó là đam mê của ông ấy, rõ ràng ông ấy không cần tiền. Ngay cả trước khi xung đột ở Syria nổ ra, ông Assad thường xuyên hành nghề nhãn khoa tại Damascus", theo các nguồn thạo tin, và thêm rằng có vẻ như nhóm khách hàng mục tiêu trong tương lai của nhà cựu lãnh đạo là giới thượng lưu giàu có ở Moscow.

Một năm sau khi rời Syria, gia đình Assad đang có cuộc sống xa hoa nhưng biệt lập tại Moscow và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), theo các nguồn tin.

Gia đình nhiều khả năng sinh sống tại Rublyovka, khu dân cư chỉ dành cho giới tinh hoa Moscow. Tại đây, họ có thể sống gần những nhân vật như cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, người rời Kyiv năm 2014.

Gia đình ông Assad được cho không thiếu tiền. Dù sống trong điều kiện sung túc, gia đình cựu lãnh đạo không hề có liên lạc với những vòng tròn tinh hoa Syria và Nga mà họ từng lui tới.

"Đó là cuộc sống hết sức lặng lẽ", người bạn của gia đình cho biết, thêm rằng ông Assad dường như không hề liên lạc với bên ngoài.

Một nguồn nắm tin tức từ Điện Kremlin cho hay ông Assad hầu như không còn liên quan với Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới chính trị Nga.

Cô Zein al-Assad (váy trắng) tại lễ tốt nghiệp ở trường MGIMO ảnh: MGIMO

Cuộc sống kín tiếng của gia đình Assad

Ông Assad và các con trai rời Damascus vào rạng sáng 8.12.2024, khi lực lượng đối lập tiến sát thủ đô từ cả phía bắc lẫn phía nam. Một đội hộ tống quân sự Nga đón và đưa họ tới căn cứ không quân Khmeimim trước khi họ lên máy bay rời Syria.

Trong những tháng đầu tiên sau khi đến Nga, cả gia đình tập trung lại ở Moscow để chăm sóc vợ của ông Assad là bà Asma, người bị bệnh bạch cầu nhiều năm và tình trạng trở nên nguy kịch. Cựu đệ nhất phu nhân Syria đã được điều trị tại Moscow từ trước.

Theo một nguồn thạo tin, sức khỏe của bà Asma đã hồi phục sau khi được điều trị liệu pháp thử nghiệm dưới sự giám sát của các cơ quan an ninh Nga.

Khi sức khỏe của vợ đã ổn định, ông Assad có kế hoạch trả lời phỏng vấn Đài RT và một podcaster cánh hữu nổi tiếng ở Mỹ. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga dường như không đồng ý để ông Assad xuất hiện trước công chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông Iraq hồi tháng 11, Đại sứ Nga tại Iraq Elbrus Kutrashev xác nhận cựu Tổng thống Syria bị cấm tham gia các hoạt động công khai.

"Ông Assad có thể sống ở Nga nhưng không thể tham gia các hoạt động chính trị… Ông ấy không có quyền tiếp xúc với bất kỳ hoạt động truyền thông hoặc chính trị nào", Đại sứ Nga cho biết, thêm rằng ông Assad vẫn còn sống và an toàn.

Lần duy nhất gia đình Assad, không có cựu tổng thống, xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ sau khi rời Syria là tại lễ tốt nghiệp của con gái Zein al-Assad vào ngày 30.6. Lúc đó, cô Zein nhận bằng cử nhân quan hệ quốc tế tại MGIMO, trường đại học đào tạo nhiều nhân vật tinh hoa của Nga.

Một bức ảnh trên trang web chính thức của trường MGIMO cho thấy cô Zein (22 tuổi) đứng cùng các sinh viên tốt nghiệp khác. Trong một đoạn video tại buổi lễ, bà Asma cùng hai con trai Hafez (24 tuổi) và Karim (21 tuổi) được quay ngồi dưới khán đài.