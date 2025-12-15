Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lực lượng Mỹ bị IS phục kích tại Syria

Vi Trân
Vi Trân
15/12/2025 04:57 GMT+7

Lực lượng Mỹ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bất ngờ tấn công tại Syria khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa mạnh tay.

Hôm qua, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ thông báo lực lượng được triển khai tại Syria đã bị một tay súng IS tấn công gần TP.Palmyra (Syria), khiến 2 binh sĩ và 1 phiên dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi lực lượng Mỹ đang gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt địa phương liên quan hoạt động chống IS tại khu vực, theo AFP.

Lực lượng Mỹ bị IS phục kích tại Syria khiến Tổng thống Trump tuyên bố trả đũa - Ảnh 1.

Xe thiết giáp Mỹ tuần tra tại Qamishli (Syria)

ẢNH: REUTERS

Đại sứ Mỹ tại Syria Tom Barrack nói lực lượng Mỹ và Syria đã bị phục kích bất ngờ khi đang tuần tra chung. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết kẻ tấn công đã bị trừ khử và tuyên bố sẽ truy lùng, tiêu diệt không thương xót bất cứ ai tấn công người Mỹ. Tổng thống Donald Trump cáo buộc đây là cuộc tấn công do IS gây ra tại khu vực nguy hiểm ở Syria mà chính quyền Damascus chưa kiểm soát hoàn toàn. Nhà lãnh đạo chia buồn với gia đình các nạn nhân và tuyên bố sẽ trả đũa quyết liệt đối với cuộc tấn công này. IS chưa lên tiếng sau vụ việc.

Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết cuộc gặp giữa lực lượng Mỹ và lãnh đạo địa phương là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm tăng cường hiện diện tại vùng sa mạc Syria. Hiện tại, Mỹ vẫn còn duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại miền đông Syria để chống IS. Tháng trước, nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa có chuyến thăm lịch sử đến Nhà Trắng và chính thức gia nhập liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. IS từng kiểm soát một khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq vào năm 2014 cho đến khi bị đánh bại tại Syria vào năm 2019. Từ đó, các thành viên đơn lẻ của tổ chức này thỉnh thoảng vẫn tấn công gây chết người tại Syria. LHQ ước tính IS còn khoảng 5.000 - 7.000 thành viên tại hai quốc gia Trung Đông.

Lực lượng Mỹ bị IS phục kích tại Syria khiến Tổng thống Trump tuyên bố trả đũa - Ảnh 2.

Thành viên liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc tuần tra tại Qamishli (Syria)

ẢNH: REUTERS

Xả súng tại đại học Mỹ

Chiều 13.12 (giờ Mỹ), một vụ xả súng đã xảy ra bên trong Đại học Brown ở TP.Providence (bang Rhode Island, Mỹ) khi sinh viên đang trong kỳ thi cuối kỳ. Vụ xả súng làm ít nhất 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người bị thương, theo CNN. Tính đến chiều qua, nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát miêu tả nghi phạm là nam giới ngoài 30 tuổi, mặc đồ đen. Đại học Brown thuộc Ivy League, nhóm 8 đại học tư thục danh giá nhất vùng đông bắc Mỹ.

