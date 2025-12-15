Lực lượng Mỹ bị IS phục kích tại Syria

Hôm qua, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ thông báo lực lượng được triển khai tại Syria đã bị một tay súng IS tấn công gần TP.Palmyra (Syria), khiến 2 binh sĩ và 1 phiên dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi lực lượng Mỹ đang gặp gỡ lãnh đạo chủ chốt địa phương liên quan hoạt động chống IS tại khu vực, theo AFP.

Xe thiết giáp Mỹ tuần tra tại Qamishli (Syria) ẢNH: REUTERS

Đại sứ Mỹ tại Syria Tom Barrack nói lực lượng Mỹ và Syria đã bị phục kích bất ngờ khi đang tuần tra chung. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết kẻ tấn công đã bị trừ khử và tuyên bố sẽ truy lùng, tiêu diệt không thương xót bất cứ ai tấn công người Mỹ. Tổng thống Donald Trump cáo buộc đây là cuộc tấn công do IS gây ra tại khu vực nguy hiểm ở Syria mà chính quyền Damascus chưa kiểm soát hoàn toàn. Nhà lãnh đạo chia buồn với gia đình các nạn nhân và tuyên bố sẽ trả đũa quyết liệt đối với cuộc tấn công này. IS chưa lên tiếng sau vụ việc.

Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết cuộc gặp giữa lực lượng Mỹ và lãnh đạo địa phương là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm tăng cường hiện diện tại vùng sa mạc Syria. Hiện tại, Mỹ vẫn còn duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại miền đông Syria để chống IS. Tháng trước, nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa có chuyến thăm lịch sử đến Nhà Trắng và chính thức gia nhập liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. IS từng kiểm soát một khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq vào năm 2014 cho đến khi bị đánh bại tại Syria vào năm 2019. Từ đó, các thành viên đơn lẻ của tổ chức này thỉnh thoảng vẫn tấn công gây chết người tại Syria. LHQ ước tính IS còn khoảng 5.000 - 7.000 thành viên tại hai quốc gia Trung Đông.

Thành viên liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc tuần tra tại Qamishli (Syria) ẢNH: REUTERS