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    Ông Putin nói tỉ phú Elon Musk 'thật sự là thiên tài'

    Ông Putin nói tỉ phú Elon Musk 'thật sự là thiên tài'

    La Vi - Trí Đỗ
    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.10 đã ca ngợi tỉ phú Elon Musk là 'thiên tài' khi so sánh mạng vệ tinh Starlink của SpaceX với nỗ lực xây dựng hệ thống liên lạc tương tự của Moscow.

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