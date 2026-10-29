Ông Putin nói tỉ phú Elon Musk 'thật sự là thiên tài'

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.10 đã ca ngợi tỉ phú Elon Musk là 'thiên tài' khi so sánh mạng vệ tinh Starlink của SpaceX với nỗ lực xây dựng hệ thống liên lạc tương tự của Moscow.