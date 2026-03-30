Ngày 30.3, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. Theo đó, toàn tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,84%, bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.977 đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, chúc mừng 85 đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (phải) trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND cho ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, dân chủ để lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân.

HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã bầu bà Đinh Ly An giữ chức Trưởng ban Pháp chế; bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Phạm Tấn Thành, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và ông Đoàn Vũ Hùng, Trưởng ban Dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Kỳ họp cũng bầu ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Tuấn Thanh, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, ông Lâm Hải Giang, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Dương Mah Tiệp và ông Nguyễn Hữu Quế.

Ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng bầu cũng bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội thẩm nhân dân tại TAND tỉnh và TAND khu vực theo quy định.