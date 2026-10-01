Ông Tập Cận Bình phát biểu về Đài Loan

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30.9 đã đề cập vấn đề Đài Loan trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi ở Bắc Kinh hôm 30.9 nhằm kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa (1.10.1949-10.2026).