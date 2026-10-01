Ông Tập Cận Bình phát biểu về Đài Loan

Tin liên quan Tổng thống Trump tiếp Chủ tịch Tập: Chuyến tham quan Nhà Trắng và món quà 'biểu tượng'Tổng thống Trump dẫn Chủ tịch Tập Cận Bình tham quan bãi đáp trực thăng mới ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng và mời ông lên chiếc Marine One. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Chủ tịch Tập Cận Bình trung quốc Đài Loan
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