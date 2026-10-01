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    Ông Tập Cận Bình phát biểu về Đài Loan
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    Ông Tập Cận Bình phát biểu về Đài Loan

    La Vi - Văn Khoa
    Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30.9 đã đề cập vấn đề Đài Loan trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi ở Bắc Kinh hôm 30.9 nhằm kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa (1.10.1949-10.2026).

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