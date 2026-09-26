    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Tổng thống Trump tiếp Chủ tịch Tập: Chuyến tham quan Nhà Trắng và món quà 'biểu tượng'
    VideoThế giới

    Tổng thống Trump tiếp Chủ tịch Tập: Chuyến tham quan Nhà Trắng và món quà 'biểu tượng'

    La Vi-Phi Yến

    Tổng thống Trump dẫn Chủ tịch Tập Cận Bình tham quan bãi đáp trực thăng mới ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng và mời ông lên chiếc Marine One.

    Tin liên quan

    Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại

    Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay Mỹ và Trung Quốc đồng ý gia hạn thêm 2 tháng đối với thỏa thuận đình chiến thương mại, trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước.

    Khám phá thêm chủ đề

    Thượng đỉnh Mỹ-Trung Chủ tịch Tập Cận Bình tổng thống donald trump

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận