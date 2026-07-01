Ông Tập Cận Bình phát thông điệp về vấn đề Đài Loan

Tại sự kiện nói trên, ông Tập nhấn mạnh giải quyết vấn đề Đài Loan và hiện thực hóa sự thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc là một sứ mệnh lịch sử và một cam kết bất di bất dịch đối với CPC, theo Tân Hoa xã.

ÔngTập Cận Bình tham dự lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 1.7 Ảnh: AFP

Ông Tập, cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cam kết sẽ có những hành động kiên quyết để chống lại những "thành phần ly khai tìm kiếm độc lập cho Đài Loan", phản đối sự can thiệp từ bên ngoài và thúc đẩy thống nhất đất nước.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Đài Loan đối với tuyên bố trên của ông Tập.

Cũng tại lễ kỷ niệm 105 năm ngày thành lập CPC, ông Tập nhấn mạnh tất cả các đảng viên của đảng này cần giữ vững niềm tin và nỗ lực không ngừng để thực hiện sứ mệnh của CPC trong kỷ nguyên mới và trên con đường mới.

Ông Tập còn nói rằng toàn đảng phải kiên định với lý luận cơ bản, đường lối cơ bản và chính sách cơ bản của CPC và phải luôn dựa vào nhân dân để tạo nên những kỳ tích lịch sử vĩ đại.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng lưu ý toàn CPC phải chủ động ứng phó với những rủi ro và thách thức trên con đường phía trước, và không ngừng thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung tương lai cho nhân loại.

Ngoài ra, ông Tập kêu gọi nỗ lực để đạt được các mục tiêu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào năm 2027 và nâng cao lực lượng vũ trang nhân dân của nước này lên tầm đẳng cấp thế giới với tốc độ nhanh hơn, theo Tân Hoa xã.