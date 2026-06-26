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Thế giới

Ông Tập Cận Bình nói gì khi gặp ông Hun Sen ở Bắc Kinh?

Văn Khoa
Văn Khoa
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) kiêm Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại Bắc Kinh trong ngày 26.6, theo Tân Hoa xã.

Trong cuộc gặp nói trên, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Campuchia để cùng nhau gìn giữ hòa bình, tìm kiếm sự phát triển và thúc đẩy thịnh vượng, đạt được những tiến bộ vững chắc trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Campuchia có tương lai chung.

Ông Tập Cận Bình nói gì khi tiếp ông Hun Sen ở Bắc Kinh? - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại Bắc Kinh ngày 26.6

Ảnh: Chụp màn hình En.freshnewsasia.com

Ông Tập nói rằng hai nước đã liên tục tăng cường lòng tin lẫn nhau và làm sâu sắc thêm hợp tác trên nhiều lĩnh vực kể từ chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Campuchia vào tháng 4.2025, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Campuchia đang mang ý nghĩa mới trong thời điểm hiện tại.

Cũng theo ông Tập, Trung Quốc luôn coi Campuchia là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của mình, và kiên quyết ủng hộ Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia.

Ông Tập kêu gọi Trung Quốc và Campuchia củng cố nền tảng tin cậy chiến lược lẫn nhau, nhấn mạnh cả hai bên nên rút ra bài học từ lịch sử và tiến thêm những bước nữa để nâng cao lòng tin lẫn nhau lên một tầm cao mới. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định lâu dài ở hai nước, ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thiết lập quan hệ đối tác an ninh với Campuchia và hợp tác với Campuchia để nỗ lực bền vững nhằm loại bỏ vấn nạn lừa đảo viễn thông.

Về phần mình, ông Hun Sen khẳng định rằng "cho dù thế giới hay khí hậu có thay đổi thế nào, tình hữu nghị giữa Campuchia và Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi", theo cổng thông tin Fresh News.

Trong cuộc gặp, ông Hun Sen đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng của Campuchia, nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế và mở rộng cơ sở hạ tầng của đất nước cần sự hợp tác liên tục của Trung Quốc. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác an ninh thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin và các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên hơn, theo Fresh News.

Ông Tập và ông Hun Sen còn thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế, nhất trí đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế trong bối cảnh môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp.

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