Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Thaksin được trả tự do sớm nhờ lệnh ân xá hoàng gia?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/06/2026 15:33 GMT+7

Reuters ngày 3.6 đưa tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được trả tự do hoàn toàn sau khi nhận lệnh ân xá hoàng gia và không còn phải chịu quản chế.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthaphon Naowarat nói rằng ông Thaksin nằm trong danh sách được ân xá theo lệnh hoàng gia. Công báo Hoàng gia Thái Lan tối 2.6 nêu rằng Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã ban lệnh ân xá cho một số tù nhân, nhân dịp sinh nhật Hoàng hậu Suthida vào ngày 3.6.

Ông Thaksin đủ điều kiện được trả tự do hoàn toàn do thời gian thụ án còn lại trong án phạt không quá một năm, theo AP. Ông được phóng thích trước thời hạn vào ngày 11.5 sau khi chấp hành 8 tháng trong bản án một năm tù vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Ông phải đeo vòng giám sát điện tử và chịu sự quản chế trong vòng 4 tháng.

Ông Thaksin được trả tự do nhờ lệnh ân xá hoàng gia - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong ngày rời nhà tù ở Bangkok hôm 11.5, sau khi được phóng thích có điều kiện

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Rutthaphon cho biết vẫn còn một số thủ tục hành chính cần hoàn tất trước khi ông Thaksin chính thức được trả tự do hoàn toàn và tháo bỏ vòng giám sát điện tử.

Luật sư của ông Thaksin, ông Winyat Chartmontri, nói rằng chưa thể lập tức xác nhận quyết định ân xá. "Tuy nhiên, dựa trên các điều kiện hiện tại, thân chủ của tôi dường như đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được hưởng ân xá và trả tự do", ông Winyat nói với Reuters.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan vào tháng 8.2023 sau 15 năm sống lưu vong, để thi hành bản án 8 năm tù. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi bị giam, ông đã được chuyển đến bệnh viện với lý do gặp các vấn đề về tim và lồng ngực. Bản án của ông sau đó được giảm xuống còn 1 năm nhờ sự khoan hồng của hoàng gia.

Vào năm ngoái, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh đưa ông Thaksin trở lại nhà tù, với phán quyết rằng việc nằm viện kéo dài là không hoàn toàn chính đáng và phần còn lại của bản án phải được chấp hành trong trại giam.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được tự do sau 8 tháng tù

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được tự do sau 8 tháng tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được tự do sau 8 tháng tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sáng 11.5 đã được trả tự do khỏi nhà tù, sau khoảng 8 tháng bị giam giữ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sắp ra tù

Khám phá thêm chủ đề

Thaksin được trả tự do Thaksin Shinawatra cựu thủ tướng Thái Lan Thái Lan Ân xá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận