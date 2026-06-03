Ông Thaksin được trả tự do sớm nhờ lệnh ân xá hoàng gia?

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthaphon Naowarat nói rằng ông Thaksin nằm trong danh sách được ân xá theo lệnh hoàng gia. Công báo Hoàng gia Thái Lan tối 2.6 nêu rằng Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã ban lệnh ân xá cho một số tù nhân, nhân dịp sinh nhật Hoàng hậu Suthida vào ngày 3.6.

Ông Thaksin đủ điều kiện được trả tự do hoàn toàn do thời gian thụ án còn lại trong án phạt không quá một năm, theo AP. Ông được phóng thích trước thời hạn vào ngày 11.5 sau khi chấp hành 8 tháng trong bản án một năm tù vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Ông phải đeo vòng giám sát điện tử và chịu sự quản chế trong vòng 4 tháng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong ngày rời nhà tù ở Bangkok hôm 11.5, sau khi được phóng thích có điều kiện ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Rutthaphon cho biết vẫn còn một số thủ tục hành chính cần hoàn tất trước khi ông Thaksin chính thức được trả tự do hoàn toàn và tháo bỏ vòng giám sát điện tử.

Luật sư của ông Thaksin, ông Winyat Chartmontri, nói rằng chưa thể lập tức xác nhận quyết định ân xá. "Tuy nhiên, dựa trên các điều kiện hiện tại, thân chủ của tôi dường như đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được hưởng ân xá và trả tự do", ông Winyat nói với Reuters.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan vào tháng 8.2023 sau 15 năm sống lưu vong, để thi hành bản án 8 năm tù. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi bị giam, ông đã được chuyển đến bệnh viện với lý do gặp các vấn đề về tim và lồng ngực. Bản án của ông sau đó được giảm xuống còn 1 năm nhờ sự khoan hồng của hoàng gia.

Vào năm ngoái, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh đưa ông Thaksin trở lại nhà tù, với phán quyết rằng việc nằm viện kéo dài là không hoàn toàn chính đáng và phần còn lại của bản án phải được chấp hành trong trại giam.