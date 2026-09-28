Ông Trần Quí Thanh, công ty liên quan Tân Hoàng Minh rót vốn vào công ty chứng khoán

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán UP (mã chứng khoán UPS) công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo phương án được công bố, Công ty Chứng khoán UP sẽ chào bán 67,62 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động tổng cộng 676,2 tỉ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành thêm tương đương gấp đôi số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Ông Trần Quí Thanh, công ty liên quan Tân Hoàng Minh đầu tư vào công ty chứng khoán ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong đó, công ty công bố danh sách 2 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. Đó là Công ty CP Bolt Holdings đăng ký mua 62,6254 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền khoảng 626,2 tỉ đồng trong đợt chào bán riêng lẻ. Nếu giao dịch hoàn tất, Bolt Holdings sẽ sở hữu khoảng 62,82% vốn, qua đó trở thành cổ đông chi phối của UPS. Bolt Holdings khi thành lập có vốn điều lệ 10 tỉ đồng với ba cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Đỗ Hoàng Minh - con trai ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - là cổ đông sáng lập góp 8 tỉ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại là ông Đinh Văn Hiệp và ông Cao Tấn Thành, mỗi người góp 1 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10%. Nhà đầu tư còn lại đăng ký mua cổ phiếu của UPS là ông Chu Tuấn An, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP, dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 50 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán HCM), theo nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua liên quan đến việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, có 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp được chào bán 200 triệu cổ phiếu HCM, bao gồm 1 tổ chức và 8 cá nhân. Trong đó, ông Trần Quí Thanh đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu HCM trong đợt phát hành riêng lẻ với giá 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 920 tỉ đồng. Ông Trần Quí Thanh hiện đã sở hữu 1,25 triệu cổ phiếu HCM. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên 41,25 triệu đơn vị, tương đương khoảng 2,62% vốn HSC sau phát hành. Trong danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư tổ chức duy nhất là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC). Trước đợt chào bán, HFIC đang nắm hơn 152 triệu cổ phiếu HCM và dự kiến mua thêm 23 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu dự kiến của HFIC tại HSC là 11,13%.

Thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ HCM sẽ được thực hiện trong quý 3 và 4/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.