67% doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2026

Lễ vinh danh IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra, ghi nhận hành trình 16 năm thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tại Việt Nam. Tại kỳ khảo sát năm nay, chương trình đánh giá hoạt động công bố thông tin của 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong vòng 12 tháng, từ ngày 1.5.2025 đến ngày 30.4.2026.

Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2026 được vinh danh (Trong ảnh là Tập đoàn Masan có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026 thuộc nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực phi tài chính) ẢNH: BTC

Khảo sát ghi nhận 459 doanh nghiệp, tương đương 67%, đạt chuẩn công bố thông tin 2026, tiếp tục phản ánh mức độ quan tâm của doanh nghiệp niêm yết đối với minh bạch thông tin, trước bối cảnh yêu cầu về chất lượng công bố và quản trị ngày càng cao. Có 36 doanh nghiệp niêm yết nổi bật để bước vào vòng chung khảo và kết quả có 23 doanh nghiệp niêm yết được vinh danh, trong đó 5 doanh nghiệp được vinh danh ở 2 hạng mục.

Tại sự kiện, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Hiệp hội Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Bulgaria (ABIRD) đã chính thức thực hiện Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. Đây được xem là cột mốc chiến lược quan trọng, mở ra nền tảng đối thoại sâu rộng và kết nối cộng đồng Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Việt Nam với các chuẩn mực toàn cầu. Bà Daniela Peeva - Chủ tịch Hiệp hội Các giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Bulgaria (ABIRD), chia sẻ rằng IR theo cách truyền thống đã kết thúc 5 năm trước đây tại châu Âu và thị trường đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới với hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư. Kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các công ty đại chúng hiện cao hơn rất nhiều, với những nhà đầu tư mới và các hình thức đầu tư mới. Khi đó, IR không còn chỉ là tuyên truyền mà cần lồng ghép ESG. Việc gắn kết chiến lược doanh nghiệp với các kết quả ESG không chỉ giúp giải quyết các vấn đề trọng yếu mà còn tạo ra giá trị dài hạn. Điều này nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước các biến động và củng cố niềm tin vững chắc từ phía nhà đầu tư. Khi một công ty nói chuyện với nhà đầu tư, không thể chỉ nói rằng EBITDA tăng 8%, mà cần kể rộng hơn rằng EBITDA tăng 8% và các khoản đầu tư về năng lượng, hiệu quả… trong dài hạn. Đây chính là bản chất của việc tích hợp ESG vào IR, là một phần trong mô hình kinh tế và luận điểm đầu tư của công ty.