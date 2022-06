Ông Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận tội danh nhưng khẳng định không vụ lợi

Ngày 7.6.2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN.