'Ông trùm' thế giới giảm sản lượng, giá cà phê đồng loạt tăng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 51 USD lên 4.581 USD/tấn; kỳ hạn tháng 11 tăng 52 USD đạt 4.407 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 44 USD lên 4.208 USD/tấn.



Giá cà phê đồng loạt tăng MINH ĐĂNG

Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 9 tăng 106,7 USD đạt mức 5.443 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 tăng 101,2 USD lên 5.426 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 99 USD lên 5.373 USD/tấn.

Tại Brazil, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 13,2 USD lên 6.473 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 tăng 141,9 USD lên 6.502 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 130,9 USD lên 6.451 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên tăng 800 đồng/kg; tại Đắk Nông 128.000 đồng/kg, Đắk Lắk 127.700 đồng/kg, Gia Lai 127.200 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 127.300 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê thế giới tăng trở lại sau một tuần ảm đạm là do cuối tuần trước Công ty tư vấn Safras&Mercado cập nhật tình hình thu hoạch từ Brazil. Theo đó, tính đến ngày 16.7 đã có 74% diện tích cà phê Brazil đã được thu hoạch nhanh hơn mức 66% vào cùng thời điểm năm ngoái và nhanh hơn mức bình quân 5 năm là 70%. Dù vậy, giá cà phê lại tăng do dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ mới 2024 - 2025 giảm do thời tiết bất lợi. Dự báo này khá tương đồng với báo cáo mới đây của ngân hàng Rabobank (Hà Lan).

Bên cạnh đó là quy định chống phá rừng của châu Âu, sẽ được áp dụng từ đầu năm 2025 cũng khiến các nhà nhập khẩu phải chuẩn bị nguồn hàng dự trữ ngay từ bây giờ.