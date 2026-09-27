Ông Trump bác đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt giao tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.9 tuyên bố ông đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh tại Trung Đông.

"Iran muốn đạt được một thỏa thuận, và tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi. Tôi cũng thích đạt được thỏa thuận... nhưng tôi không... thỏa thuận đó sẽ không thể chấp nhận được", ông Trump nói.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã cho biết đề xuất này đã được chuyển qua các bên trung gian Qatar, và có thể giúp mở lại tuyến đường thủy chiến lược cũng như chấm dứt các hành động thù địch trong vòng 7 ngày.

Ông Abbas Araghchi nói: "Iran đã chuyển tới Mỹ, thông qua Qatar, một kế hoạch cụ thể kéo dài bảy ngày. Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển có thể được mở lại và hoạt động lưu thông hàng hải bình thường sẽ được khôi phục trong vòng bảy ngày. Quyết định hiện nằm ở phía Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới khi rời Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, khi trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 26.9, ông Trump cho rằng động thái của Iran xuất phát từ những khó khăn về kinh tế mà nước này đang gặp phải.

"Điều Iran muốn làm là mở ngay lập tức eo biển Hormuz. Mọi người biết tại sao không? Vì Iran đang kiệt quệ. Thế mọi người biết tại sao họ kiệt quệ không? Vì họ không có nguồn thu nhập nào cả. Bởi vì họ kiếm tiền từ eo biển Hormuz", ông Trump nói.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. Cuộc xung đột kéo dài bảy tháng qua đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua tuyến đường vận tải biển huyết mạch và gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Tờ Wall Street Journal trước đó đã dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay ông Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran.

Theo bài báo, ông Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng Iran sẽ đáp ứng các yêu cầu của mình. Ông Trump cũng đã nói với cấp dưới là ông cho rằng có nhiều khả năng sẽ diễn ra một chiến dịch ném bom mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Mỹ cùng các nước phương Tây khác và Israel từ lâu đã cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Iran luôn phủ nhận điều này.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Face the Nation" của đài CBS, Tổng thống Iran cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân cũng như các vấn đề khác, nhưng sẽ không chấp nhận để "bị bắt nạt hay cưỡng ép".