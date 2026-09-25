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    Tổng thống Iran nói sẵn sàng cùng Mỹ đạt thỏa thuận kết thúc xung đột
    VideoThế giới

    Tổng thống Iran nói sẵn sàng cùng Mỹ đạt thỏa thuận kết thúc xung đột

    La Vi-Văn Khoa
    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây khẳng định Iran sẵn sàng đạt thỏa thuận với Mỹ để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 tháng.

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