Ông Trump biến Phòng Bầu dục thành di tích, bình luận về bầu cử ở Alaska

Ngày 5.11, Tổng thống Donald Trump ký tuyên bố công nhận Phòng Bầu dục và Phòng Nội các tại Nhà Trắng là "di tích quốc gia". Mục tiêu của quyết định này là ngăn các đời tổng thống kế nhiệm có quyết định cải tạo quy mô lớn các căn phòng trên.

Theo Reuters, ông Trump nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi cấu trúc nào, chẳng hạn muốn biến Phòng Bầu dục thành hình vuông, đều sẽ phải đệ trình để quốc hội phê duyệt. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, ông Trump đã cải tạo Phòng Bầu dục với nhiều chi tiết mạ vàng.

Giới quan sát nhận định sắc lệnh mới không thể ngăn người kế nhiệm thay đổi phong cách trang trí nội thất ở Phòng Bầu dục. Ngoài ra, các đời tổng thống tiếp theo vẫn có thể ra sắc lệnh mới đảo ngược quyết định của chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm.

Cùng ngày 5.11, ông Trump còn đòi hỏi giới chức bầu cử tại bang Alaska (Mỹ) phải lập tức cộng toàn bộ số phiếu của ứng viên mang tên Dan J. Sullivan cho thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan S. Sullivan của đảng Cộng hòa, qua đó giúp ông Dan S. Sullivan đắc cử thượng nghị sĩ.

Ông Trump và phe Cộng hòa trước đó cáo buộc phe Dân chủ cố ý sắp xếp để một ứng cử viên độc lập có tên gần giống với ứng cử viên Cộng hòa ra tranh cử, qua đó có thể khiến cử tri nhầm lẫn, làm giảm số phiếu dành cho đảng Cộng hòa. Tuy nhiên cáo buộc này chưa được chứng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố công nhận Phòng Bầu dục và Phòng Nội các tại Nhà Trắng là "di tích quốc gia" ẢNH: REUTERS

Tính đến sáng 6.11 (giờ Việt Nam), Alaska và Mississippi là 2 bang cuối cùng mà kết quả bầu cử Thượng viện chưa ngã ngũ. Alaska vẫn đang tiếp tục kiểm đếm các lá phiếu hợp lệ gửi qua thư. Theo cập nhật của AP, ứng viên Dân chủ Mary Peltola đang dẫn đầu tại Alaska với 102.962 phiếu, bám đuổi sát nút là thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan S. Sullivan với 102.325 phiếu. Ứng viên có tên gần giống với thượng nghị sĩ là ông Daniel J. Sullivan Jr đang nhận 3.600 phiếu.

Trong diễn biến khác, chủ nhân Nhà Trắng cũng lên tiếng đổ lỗi cho cử tri và phe Dân chủ về đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5.11. Đài CNBC đưa tin chỉ số Nasdaq (Mỹ) đã giảm 5% khi ghi nhận đợt bán tháo các mã cổ phiếu của doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump cho rằng sự lao dốc của thị trường là hậu quả trực tiếp từ việc đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn. Dù vậy, ông vẫn trấn an người ủng hộ rằng nước Mỹ sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ. Ông đồng thời cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của mình rằng đảng Cộng hòa lẽ ra đã có thể giành chiến thắng áp đảo nếu tên ông xuất hiện trên lá phiếu.