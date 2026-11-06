Ông Trump tiết lộ sắp có thỏa thuận lớn liên quan Ukraine

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.11 tiết lộ đã có một cuộc gặp không nằm trong lịch trình với ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin.