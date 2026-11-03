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    Mỹ công bố ngày cùng Nga, Ukraine đàm phán

    Mỹ công bố ngày cùng Nga, Ukraine đàm phán

    La Vi - Văn Khoa
    Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 2.11 thông báo Mỹ sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ Ukraine và Nga tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 10-11.11 để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukrane.

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