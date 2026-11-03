Mỹ công bố ngày cùng Nga, Ukraine đàm phán

Tin liên quan Mỹ sẽ bán cho Ukraine 500 tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỉ USDBộ Ngoại giao Mỹ ngày 30.10 cho biết đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine với trị giá ước tính 2,1 tỉ USD.Cố vấn của bà Melania Trump hé lộ thông tin về nỗ lực trung gian ngừng bắn ở Ukraine Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ UKRAINE xung đột Nga-Ukraine
Bình luận (0)