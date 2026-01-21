Ông Trump chê thỏa thuận 'yếu đuối' của Anh về đảo Chagos

"Hết sức yếu đuối" và " cực kỳ ngu ngốc" - đó là cách ông Donald Trump mô tả thỏa thuận của Anh nhằm trao chủ quyền quần đảo Chagos, nơi có đặt một căn cứ không quân quan trọng của Mỹ và Anh.

Và đó là một lý do mà ông Trump đưa ra trong bài viết trên mạng xã hội để giải thích vì sao Mỹ phải mua Greenland.

Năm ngoái, Anh đã đồng ý một thỏa thuận sẽ trao quần đảo Ấn Độ Dương này cho Mauritius, trong đó có điều khoản Anh giữ quyền kiểm soát căn cứ Diego Garcia theo một hợp đồng thuê 99 năm.

Hơn 2.000 người Chagos bản địa đã bị di dời vào những năm 60 và 70 của thế kỷ trước để thiết lập căn cứ này.

Gần đây nhất, căn cứ này được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen và triển khai viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói Diego Garcia đã được chuyển giao chủ quyền "không vì lý do gì cả", và ông cho rằng "không có nghi ngờ gì khi Trung Quốc và Nga đã nhận thấy hành động yếu đuối hoàn toàn này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Phản hồi bình luận của ông Trump, chính phủ Anh cho biết thỏa thuận chủ quyền đã được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia.

Một phát ngôn viên nói: "Căn cứ tại Diego Garcia đã bị đe dọa sau khi các quyết định của tòa án làm suy yếu vị thế của chúng tôi, và sẽ cản trở căn cứ này hoạt động như dự định trong tương lai".

Washington năm ngoái đã ủng hộ thỏa thuận này.

Vào tháng 5, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với "thành tựu to lớn này".

Nhưng những bình luận mới nhất của ông Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Thủ tướng Anh Keir Starmer về Greenland.

Ông Starmer, người đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump, đã lên tiếng phản đối tham vọng của tổng thống Mỹ muốn mua lại hòn đảo Bắc Cực bằng mọi giá để đối phó với Trung Quốc và Nga.

Hôm 19.1, thủ tướng Anh kêu gọi đối thoại bình tĩnh để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại và thúc giục ông Trump tôn trọng các liên minh.

Động thái trên xảy ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ sử dụng thuế quan chống lại những ai cản đường ông.