Ông Trump có thể cắt đứt giao thương Mỹ - Tây Ban Nha không?

Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với Tây Ban Nha, thành viên của Liên minh châu Âu. "Tôi không muốn dính dáng gì đến Tây Ban Nha, hãy cắt đứt hết thương mại với Tây Ban Nha", ông Trump tuyên bố.

Ông Trump hôm 8.7 cho biết ông đã ra lệnh tạm dừng ngay lập tức mọi hoạt động thương mại với Madrid. Điều này xuất phát từ việc Madrid từ chối cam kết thực hiện mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO là 5% GDP.

Dưới đây là một số con số về mối quan hệ thương mại giữa hai nước.

Theo Cục thống kê Dân số Mỹ, hơn 26 tỉ USD là giá trị hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Tây Ban Nha vào năm ngoái. Dữ liệu cho thấy Mỹ nhập khẩu từ Tây Ban Nha vào khoảng 21 tỉ USD.

Cục thống kê Dân số Mỹ cho thấy hai nước đã giao thương tổng cộng khoảng 18 tỉ USD cả nhập khẩu lẫn xuất khẩu trong năm nay.

Ngân hàng Tây Ban Nha Caixabank trước đây đã mô tả Mỹ là đối tác thương mại quan trọng đối với Madrid, nhưng cho biết mức độ phụ thuộc của Tây Ban Nha là "tương đối thấp". Caixabank, trong một bài phân tích được công bố hai năm trước, cho biết Mỹ là đối tác thương mại quan trọng thứ sáu đối với nước này.

Năm 2024, Caixabank cho biết Mỹ chiếm chưa đến 5% tổng doanh số hàng hóa Tây Ban Nha xuất khẩu ra nước ngoài. Con số này thấp hơn nhiều so với trọng số của thị trường Mỹ tại các nước lớn khác của EU như Ý, Đức và Pháp.

Ngân hàng này cho thấy Tây Ban Nha chủ yếu xuất khẩu máy móc công nghiệp, sản phẩm hóa chất và thiết bị điện sang Mỹ. Các mặt hàng này chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi thực phẩm thấp hơn nhiều con số đó.

Ông Trump hôm 8.7 cho biết đã ra lệnh tạm dừng ngay lập tức mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Tuyên bố hôm 8.7 là lần thứ hai ông Trump yêu cầu Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Scott Bessent ngừng thương mại với Tây Ban Nha. Nhưng thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường sau cảnh báo đầu tiên của ông vào tháng 3.

Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết họ đang xem tuyên bố của ông Trump là "chuyện thường lệ". Và Madrid không có ý định thay đổi mối quan hệ "tuyệt vời" mình đang có với Washington.

Nhà phân tích người Tây Ban Nha Miguel Otero hôm 8.7 bình luận rằng lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc ngừng giao thương với Tây Ban Nha khó có thể thành hiện thực. "Tôi nghĩ kết quả sẽ giống như những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ, nơi Trump đe dọa và không có gì xảy ra".

"Nếu ông ấy làm vậy, đó sẽ điều rất độc đoán, đúng không? Vì như vậy ông ấy sẽ can thiệp vào hoạt động của nền kinh tế. Và tôi cho là không thể thực sự ngừng giao thương. Việc ngừng giao thương giữa các quốc gia khác nhau sẽ là điều chưa từng có tiền lệ".

"Sẽ có một số trở ngại về mặt pháp lý và thực tiễn. Một trong số đó là Tây Ban Nha là thành viên của một liên minh thương mại, của Liên minh châu Âu, vì vậy Mỹ sẽ phải áp thuế quan lên toàn bộ Liên minh châu Âu. Họ cũng sẽ phải tìm cách, những cách hợp pháp để nhắm mục tiêu vào một số sản phẩm của Tây Ban Nha.''

Ông Otero cho rằng phát ngôn của ông Trump mang tính chính trị nhiều hơn, và cũng phản ánh thái độ cá nhân khi tổng thống Mỹ tin rằng mình có thể trừng phạt cả một đất nước chỉ vì ông không thích một nhà lãnh đạo. "Nhưng ông ta không có phương tiện cũng như quyền lực để đạt được điều đó", ông Otero nhấn mạnh.