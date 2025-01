Ông Trump đã hủy những sắc lệnh nào của ông Biden ngay sau khi nhậm chức?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.1 đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các nhân viên liên bang trở lại văn phòng làm việc toàn thời gian. Đây là trong một trong những hành động chính thức đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên vào ngày nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông tại Washington D.C ngày 20.1 Ảnh: Reuters

"Người đứng đầu tất cả các bộ và cơ quan trong nhánh hành pháp của chính phủ sẽ, càng sớm càng tốt, thực hiện mọi bước cần thiết để chấm dứt các thỏa thuận làm việc từ xa và yêu cầu nhân viên quay trở lại làm việc trực tiếp tại các địa điểm làm việc tương ứng của họ trên cơ sở toàn thời gian", Nhà Trắng cho hay trong một tuyên bố xác nhận lệnh hành pháp.

Nhà Trắng cũng thông báo Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mà ông cho hay nhằm "khôi phục quyền tự do ngôn luận và chấm dứt kiểm duyệt liên bang", theo Reuters. Ông Trump và các đồng minh bảo thủ của ông đã cáo buộc chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đàn áp quyền tự do ngôn luận trên các nền tảng trực tuyến.

Cũng ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã thu hồi lệnh hành pháp năm 2023 do cựu Tổng thống Joe Biden ký nhằm giảm thiểu rủi ro mà trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra cho người tiêu dùng, người lao động và an ninh quốc gia.

Lệnh do ông Biden ký yêu cầu những nhà phát triển hệ thống AI có thể gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia, nền kinh tế, sức khỏe cộng đồng hoặc sự an toàn của Mỹ phải chia sẻ kết quả thử nghiệm an toàn với chính phủ Mỹ, theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, trước khi công bố cho công chúng.

Ông Trump cũng đã hủy bỏ lệnh của chính quyền Biden đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, theo Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Trump còn thu hồi lệnh hành pháp năm 2021 do người tiền nhiệm Biden ký nhằm đảm bảo 50% số xe mới được bán vào năm 2030 là xe điện. Mục tiêu 50%, không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, đã giành được sự ủng hộ của các nhà sản xuất ô tô Mỹ và nước ngoài.

Ông Trump cũng có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan xem xét lại các quy định bắt buộc áp dụng các quy tắc khí thải nghiêm ngặt hơn, theo đó các nhà sản xuất ô tô phải bán từ 30% đến 56% xe điện vào năm 2032.