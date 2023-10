Tổng thống Biden ban hành sắc lệnh 'mang tính bước ngoặt' về AI

Sắc lệnh "mang tính bước ngoặt" do Tổng thống Biden ký nói trên chỉ đạo các cơ quan liên bang Mỹ thiết lập những tiêu chuẩn an toàn mới cho hệ thống AI và yêu cầu các nhà phát triển chia sẻ kết quả kiểm tra an toàn và các thông tin quan trọng khác với chính phủ Mỹ, theo AFP dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Trước khi ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh để tránh các nguy cơ về AI, không còn cách nào khác là "cần quản lý công nghệ này". Ông cho biết thêm Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh về các quy tắc quốc tế liên quan AI.

Sắc lệnh mới dựa trên Đạo luật Sản xuất quốc phòng thời Chiến tranh Lạnh, vốn cho phép chính phủ liên bang Mỹ có sự kiểm soát nhất định đối với các công ty khi an ninh quốc gia bị đe dọa. Sắc lệnh về AI cũng sẽ giải quyết các rủi ro đối với cơ sở hạ tầng quan trọng và tìm cách bảo vệ trước nguy cơ AI được sử dụng để phát triển các vật liệu sinh học nguy hiểm.



Với sự phát triển nhanh chóng của những hệ thống AI tạo sinh như ChatGPT, sắc lệnh cũng yêu cầu phát triển "hướng dẫn mới về việc xác thực nội dung và đánh dấu mờ nhằm gắn nhãn một cách rõ ràng cho nội dung do AI tạo ra".

Các cơ quan liên bang Mỹ sẽ được yêu cầu sử dụng những công cụ trên "để giúp người Mỹ dễ dàng biết rằng những thông tin liên lạc họ nhận được từ chính phủ của họ là xác thực".

Tổng thống Biden đã cam kết Mỹ sẽ đi đầu trong việc thực hiện lời hứa và quản lý rủi ro về AI. Theo đó, Mỹ đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Liên minh châu Âu (EU). Các cơ quan quản lý EU đã vượt xa các cơ quan quản lý Mỹ về những quy tắc mang tính bước ngoặt liên quan quyền riêng tư và an toàn dữ liệu, và đang tìm cách thiết lập khung pháp lý về AI trước cuối năm nay, theo AFP.