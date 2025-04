Ông Trump đăng video không kích xóa sổ nhóm quân Houthi

Video cho thấy khoảng 70 người đang đứng vây quanh một người ở trung tâm. Chỉ vài giây sau, một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, tạo ra một quả cầu lửa cùng cột khói đen dày đặc.

Khi camera thu góc rộng, có thể thấy một số phương tiện đỗ gần khu vực bị không kích, dường như ở một vùng hẻo lánh. Khi khói tan, hàng chục thi thể nằm bất động trên mặt đất, bên cạnh một hố bom lớn.

Ông Trump nói mục tiêu là các tay súng Houthi đang lên kế hoạch tấn công.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: "Những kẻ Houthi này tụ tập để nhận chỉ thị tấn công. Rất tiếc, sẽ không có cuộc tấn công nào nữa... Houthi sẽ không bao giờ đánh chìm tàu của chúng ta lần nữa!"

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Nhà Trắng chưa bình luận về sự việc. Chưa rõ thời gian vụ không kích xảy ra.

Trước đó vào đầu tuần này, ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Houthi cho đến khi nhóm này ngừng tấn công tàu thương mại ở biển Đỏ. Kể từ năm 2023, Houthi liên tục nhắm vào các tàu trong khu vực, đe dọa tuyến giao thương trọng yếu qua kênh đào Suez.

Houthi tuyên bố 58 người đã thiệt mạng kể từ ngày 15.3, khi Mỹ mở chiến dịch không kích. Kế hoạch tấn công ban đầu bị lộ do Cố vấn An ninh Mike Waltz vô tình thêm tổng biên tập tạp chí The Atlantic vào nhóm chat trên ứng dụng Signal cùng các quan chức khác.

Vào hồi tháng 1, ông Trump tái chỉ định Houthi là vào danh sách Tổ chức khủng bố nước ngoài.