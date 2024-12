Ông Trump đề cử tân giám đốc FBI

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 30.11 công bố nhân vật được đề cử làm Giám đốc FBI, một trong những chức vụ quan trọng cuối cùng được lựa chọn của chính quyền nhiệm kỳ 2 của ông. Theo đó, cựu Chánh văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Kash Patel đã được đề cử để thay thế Giám đốc FBI đương nhiệm Christopher Wray.

Ông Kash Patel phát biểu tại một sự kiện vận động cử tri của ông Trump tại bang Arizona hồi tháng 10 ẢNH: REUTERS

"Kash là luật sư, nhà điều tra và chiến binh vì nước Mỹ trước tiên xuất sắc, người đã dành cả sự nghiệp để vạch trần tham nhũng, bảo vệ công lý và nhân dân Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 30.11, giờ Mỹ.

Tổng thống đắc cử ca ngợi ông Patel đóng vai trò then chốt trong việc vạch trần "trò lừa bịp Nga", là người đấu tranh cho sự thật, trách nhiệm giải trình và hiến pháp.

"FBI sẽ chấm dứt nạn dịch tội phạm đang gia tăng tại Mỹ, giải tán các băng nhóm tội phạm di cư và ngăn chặn tai ương về buôn người và ma túy trên khắp biên giới. Kash sẽ làm việc dưới quyền Bộ trưởng Tư pháp tuyệt vời Pam Bondi của chúng ta để mang lại sự tự hào, dũng cảm và toàn vẹn cho FBI", ông Trump viết.

Theo báo New York Post, ông Patel từng làm công tố viên liên bang trong cơ quan an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp và giữ nhiều chức vụ an ninh quốc gia, tình báo trong chính quyền nhiệm kỳ 1 của ông Trump như quan chức Hội đồng An ninh quốc gia.

Theo tờ The New York Times, ông Patel là nhân vật được giới ủng hộ ông Trump ưa thích. Ông có quan điểm gần gũi với ông Trump về việc cần thanh lọc sự thiên kiến khỏi hầu hết lực lượng hành pháp và an ninh quốc gia và xử lý những người liên quan các cuộc điều tra không công bằng nhắm vào ông Trump và đồng minh.

Giám đốc FBI không bị giới hạn nhiệm kỳ và cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Nếu được thông qua, ông Patel sẽ thay thế Giám đốc FBI đương nhiệm Christopher Wray.

Ông Trump chính là người đề cử ông Wray vào năm 2017 sau khi cách chức người tiền nhiệm James Comey, người đã điều tra các nhân vật liên quan đến nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, tổng thống đắc cử đã thể hiện sự không hài lòng với ông Wray và từng gợi ý Giám đốc FBI nên từ chức. Theo tờ The New York Times, việc ông Trump sớm đề cử lãnh đạo FBI trước khi nhậm chức cho thấy ông muốn thúc ép ông Wray từ chức.