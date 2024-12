Ông Trump đề cử thân tín, sui gia vào chính quyền

Theo tờ The Hill, ông Patel từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan an ninh quốc gia, tình báo. Ông từng là công tố viên liên bang và là Chánh văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Ông có quan điểm gần gũi với ông Trump về việc cần thanh lọc sự thiên kiến khỏi hầu hết lực lượng hành pháp và an ninh quốc gia Mỹ. Vị quan chức cũng hết sức ủng hộ ông Trump khi nhà lãnh đạo bị điều tra luận tội trong nhiệm kỳ đầu.

Ông Kash Patel được đề cử làm Giám đốc FBI Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử đề cử ông sui Charles Kushner làm Đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông Kushner là đại gia bất động sản và từng bị kết án tù vì tội trốn thuế và một tội danh khác. Năm 2020, ông Trump ân xá cho ông Kushner và cho rằng ông sui đã có những đóng góp quan trọng cho công tác từ thiện từ khi ra tù. Ông Trump và ông Kushner quen biết khi còn làm trong ngành bất động sản và con của hai người là ông Jared Kushner và bà Ivanka Trump kết hôn hồi năm 2009. Ông Jared Kushner từng làm cố vấn trong nhiệm kỳ đầu của cha vợ nhưng nói sẽ không tham gia chính quyền sắp tới.

Hôm qua, Tổng thống đắc cử Trump cũng đề cử Cảnh sát trưởng Chad Chronister tại hạt Hillsborough, bang Florida làm Giám đốc Cơ quan Chống ma túy (DEA) thuộc Bộ Tư pháp. Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng ông Chronister với kinh nghiệm hơn 32 năm tại Florida sẽ phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp được đề cử Pam Bondi để đảm bảo an toàn cho biên giới Mỹ - Mexico, ngăn chặn ma túy và chất gây nghiện fentanyl tràn vào Mỹ. Cả ba nhân vật được đề cử nói trên đều phải được Thượng viện Mỹ thông qua.