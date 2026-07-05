Ông Trump điện đàm với cả hai ông Putin và Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine.