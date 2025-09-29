Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump dọa áp thuế 100% đối với phim ngoại nhập

Trí Đỗ
Trí Đỗ
29/09/2025 23:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.9 tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với tất cả phim được sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ, nhắc lại lời đe dọa có thể đảo lộn mô hình kinh doanh toàn cầu của Hollywood.

"Ngành sản xuất phim của nước Mỹ chúng ta đã bị các quốc gia khác đánh cắp, giống như việc ăn cắp kẹo của trẻ em vậy", Tổng thống Trump chia sẻ trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump dọa áp thuế 100% đối với phim ngoại nhập- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới truyền thông tại Washington D.C ngày 27.9.2025

ẢNH: REUTERS

Động thái trên làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Trump sẵn sàng mở rộng chính sách bảo hộ thương mại sang các ngành công nghiệp văn hóa, gây ra sự bất ổn cho các hãng phim phụ thuộc nhiều vào hoạt động hợp tác sản xuất xuyên biên giới và doanh thu phòng vé quốc tế, theo Reuters.

Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về thuế phim vào tháng 5, nhưng tiết lộ rất ít chi tiết. Đến nay, vẫn chưa rõ chủ nhân Nhà Trắng sẽ sử dụng thẩm quyền pháp lý nào để áp đặt mức thuế 100% đối với phim do nước ngoài sản xuất.

Các hãng phim lớn như Warner Bros Discovery, Paramount Skydance, Netflix chưa bình luận về thông tin trên. Giới phân tích cảnh báo chi phí sản xuất và phát hành phim chắc chắn sẽ tăng nếu bị áp thuế.

"Có quá nhiều sự bất ổn và động thái mới nhất này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Theo tình hình hiện tại, chi phí có thể sẽ tăng và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng", nhà phân tích Paolo Pescatore của Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường chuyên về công nghệ và viễn thông PP Foresight (Anh) nhận định.

Trước thông tin trên, cổ phiếu Paramount Skydance và Warner Bros Discovery lần lượt giảm 2,1% và 1,3%.

Đầu năm nay, các giám đốc hãng phim đã nói với Reuters rằng họ "bối rối" về cách áp dụng mức thuế phim, vì các bộ phim hiện đại thường sử dụng quy trình sản xuất, tài trợ, hậu kỳ và hiệu ứng hình ảnh trải rộng trên nhiều quốc gia.

Trong khi đó, ngành làm phim Mỹ ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở nước ngoài như Canada, Anh và Úc, nhờ các ưu đãi thuế. Các lãnh đạo ngành giải trí cảnh báo một mức thuế diện rộng có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động Mỹ đang làm việc tại các dự án quay phim ở nước ngoài.

Tin liên quan

Mỹ áp loạt thuế mới lên xe tải, nội thất và dược phẩm

Mỹ áp loạt thuế mới lên xe tải, nội thất và dược phẩm

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế mới đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu gồm dược phẩm, xe tải hạng nặng và đồ nội thất gia dụng, nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa.

Thuế quan từ Mỹ còn nhiều khó lường

Chính sách thuế Mỹ chờ tòa tối cao 'phán xử'

Khám phá thêm chủ đề

Trump Thuế quan phim Hollywood
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận