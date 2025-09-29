Ông Trump dọa áp thuế 100% đối với phim ngoại nhập

"Ngành sản xuất phim của nước Mỹ chúng ta đã bị các quốc gia khác đánh cắp, giống như việc ăn cắp kẹo của trẻ em vậy", Tổng thống Trump chia sẻ trong một bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới truyền thông tại Washington D.C ngày 27.9.2025 ẢNH: REUTERS

Động thái trên làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Trump sẵn sàng mở rộng chính sách bảo hộ thương mại sang các ngành công nghiệp văn hóa, gây ra sự bất ổn cho các hãng phim phụ thuộc nhiều vào hoạt động hợp tác sản xuất xuyên biên giới và doanh thu phòng vé quốc tế, theo Reuters.

Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về thuế phim vào tháng 5, nhưng tiết lộ rất ít chi tiết. Đến nay, vẫn chưa rõ chủ nhân Nhà Trắng sẽ sử dụng thẩm quyền pháp lý nào để áp đặt mức thuế 100% đối với phim do nước ngoài sản xuất.

Các hãng phim lớn như Warner Bros Discovery, Paramount Skydance, Netflix chưa bình luận về thông tin trên. Giới phân tích cảnh báo chi phí sản xuất và phát hành phim chắc chắn sẽ tăng nếu bị áp thuế.

"Có quá nhiều sự bất ổn và động thái mới nhất này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Theo tình hình hiện tại, chi phí có thể sẽ tăng và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng", nhà phân tích Paolo Pescatore của Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường chuyên về công nghệ và viễn thông PP Foresight (Anh) nhận định.

Trước thông tin trên, cổ phiếu Paramount Skydance và Warner Bros Discovery lần lượt giảm 2,1% và 1,3%.

Đầu năm nay, các giám đốc hãng phim đã nói với Reuters rằng họ "bối rối" về cách áp dụng mức thuế phim, vì các bộ phim hiện đại thường sử dụng quy trình sản xuất, tài trợ, hậu kỳ và hiệu ứng hình ảnh trải rộng trên nhiều quốc gia.

Trong khi đó, ngành làm phim Mỹ ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở nước ngoài như Canada, Anh và Úc, nhờ các ưu đãi thuế. Các lãnh đạo ngành giải trí cảnh báo một mức thuế diện rộng có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động Mỹ đang làm việc tại các dự án quay phim ở nước ngoài.