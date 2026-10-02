Ông Trump dọa cấm xuất khẩu dầu diesel

Giới doanh nhân ngành dầu khí và các nhà lãnh đạo thế giới đang cảnh báo ngày càng nghiêm trọng về hậu quả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel.