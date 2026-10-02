Ông Trump dọa cấm xuất khẩu dầu diesel

Tin liên quan Nga tạm cấm xuất khẩu xăng, dầu dieselNga đã tạm thời cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel đến tất cả các quốc gia, ngoại trừ 4 nước thuộc Liên Xô cũ, nhằm ổn định thị trường nội địa. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Dầu diesel xuất khẩu Tổng thống Trump
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