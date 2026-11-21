Đài NBC News ngày 20.11 đưa tin Tổng thống Trump khẳng định sẽ không cho phép các công ty Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài. "Chúng tôi sẽ áp mức thuế khổng lồ lên họ nếu họ làm vậy", ông Trump nói, đồng thời thừa nhận kế hoạch có thể gây bất ngờ vì ông chưa trao đổi trước với đội ngũ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 20.11 ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Họ đã để điều đó xảy ra với chip và mọi thứ khác, và nó đã gây ra thiệt hại rất lớn cho đất nước chúng ta”, ông Trump phát biểu tại họp báo.

Hiện chưa rõ kế hoạch này sẽ được triển khai ra sao, bởi quốc hội Mỹ mới là cơ quan nắm quyền hiến định về áp đặt thuế liên bang. Ông Trump không nêu rõ liệu sẽ đề nghị quốc hội phê chuẩn hay dùng sắc lệnh hành pháp.

Theo Axios, ngay cả các công ty đã có cơ sở tại Mỹ vẫn thường cần đặt trung tâm dữ liệu ở nước ngoài nhằm bảo đảm độ tin cậy, giảm độ trễ đường truyền và tuân thủ luật yêu cầu xử lý dữ liệu tại quốc gia hoặc khu vực sở tại.

Động thái giữ hạ tầng AI trong nước diễn ra chỉ vài tuần sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, khi việc mở rộng trung tâm dữ liệu trở thành điểm nóng vì cử tri lo ngại tác động môi trường và tài chính. Theo Ballotpedia, trong 53 đề xuất liên quan đến trung tâm dữ liệu được đưa ra bỏ phiếu tại 13 bang tính đến tháng 11.2026, cử tri ủng hộ hạn chế phát triển ở 52 trường hợp. Tính đến tháng 12.2025, Mỹ có 4.000 trung tâm dữ liệu đang vận hành và gần 3.000 cơ sở đang xây dựng hoặc lên kế hoạch.

Ông Trump cho rằng mở rộng trung tâm dữ liệu giúp giảm chi phí và hạ thuế cho người dân, đồng thời khuyến khích các cộng đồng địa phương chủ động đàm phán thỏa thuận với các doanh nghiệp đề xuất xây dựng vì họ "có rất nhiều tiền".