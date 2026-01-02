Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump dùng aspirin liều cao hơn thông thường
Video Thế giới

La Vi
02/01/2026 13:00 GMT+7

Tổng thống Donald Trump khi trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal đã phản bác những lời chỉ trích về tình trạng sức khỏe của mình, phủ nhận việc ngủ gật trong các cuộc họp và cho biết ông uống liều aspirin cao hơn liều khuyến nghị của bác sĩ.

Theo trang NBC, ông Trump giải thích với The Wall Street Journal hôm 1.1.2026 rằng: "Aspirin tốt cho việc làm loãng máu, và tôi không muốn máu đặc chảy qua tim mình". Ông Trump cho rằng những vết bầm tím thường thấy trên tay ông – khiến ông phải dùng một lớp trang điểm để che đi – là do thuốc gây ra. Tổng thống Mỹ giải thích: "Tôi uống liều cao hơn, nhưng tôi đã dùng nó nhiều năm rồi, và tác dụng của nó là gây ra vết bầm tím".

Wall Street Journal dẫn một thông báo từ bác sĩ riêng của Trump, đại tá hải quân Sean Barbabella, cho biết tổng thống uống 325 miligam aspirin mỗi ngày để "phòng ngừa bệnh tim".

Aspirin hoạt động như một chất chống đông máu, có tác dụng giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Cục máu đông di chuyển đến tim có thể dẫn đến đau tim. Đài CNN dẫn thông tin từ trung tâm y tế Mỹ Mayo Clinic cho hay sử dụng aspirin hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người trên 60 tuổi, và liều thấp nhất thường được khuyến nghị là 81 mg. Như vậy ông Trump đang dùng aspirin với liều cao gấp 4 lần thông thường.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông cũng đã chụp CT, thay đổi phát biểu hồi tháng 10.2025 rằng mình đã chụp MRI.

Ông Trump cũng khẳng định với Wall Street Journal rằng mình có sức khỏe "hoàn hảo", và tỏ ý không thích việc dư luận cứ hay "soi" tình trạng thể chất của ông.

Theo AFP, trong những năm qua, ông Trump luôn tìm cách xây dựng hình ảnh chính trị đầy mạnh mẽ, thông qua việc thường xuyên tương tác với giới báo chí, liên tục đăng bài trên mạng xã hội, hoặc có những meme AI mô tả ông như một siêu anh hùng.

Tuy nhiên, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng của ông đã xuất hiện nhiều đồn đoán về vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo.

Ông Trump dùng aspirin liều cao gấp nhiều lần thông thường - Ảnh 1.

Bàn tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên bị bầm

ẢNH: REUTERS

Chẳng hạn, bàn tay phải của ông Trump thường xuyên bị bầm, và được che bằng lớp trang điểm dày và có lúc là băng dán cá nhân. Mắt cá chân của ông cũng có dấu hiệu bị sưng.

Có lúc ông Trump bị phát hiện nhắm mắt trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục được truyền hình với các đại diện ngành y tế hồi tháng 11.2025. Trong khi đó, chính ông Trump từng đặt biệt danh "ngủ gật" cho người tiền nhiệm Joe Biden.

Về vấn đề này, ông Trump mạnh mẽ phản bác ý kiến cho rằng ông ngủ gật nơi công cộng. "Tôi không phải là người ngủ nhiều", ông nói, thêm rằng có những khoảnh khắc trông ông như buồn ngủ thực chất chỉ là lúc ông nhắm mắt để thư giãn.

Nhà lãnh đạo hiếm khi tập thể dục thể thao ngoại trừ đánh golf, và nhiều năm qua không hề che giấu việc thích các món ăn nhanh, nhiều muối và chất béo cao.

