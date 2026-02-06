Ông Trump gạt đề nghị từ ông Putin về gia hạn hiệp ước hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5.2 đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tự nguyện gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

Thỏa thuận này được ký kết năm 2010 nhưng đã hết hạn vào hôm 5.2, trong đó giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai của mỗi bên ở số lượng 1.550.

Hiệp ước chỉ cho phép gia hạn một lần duy nhất. Vào năm 2021, ông Putin và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý gia hạn trong 5 năm.

Trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nhắc lại bài viết trên mạng xã hội của ông Trump: "'Thay vì gia hạn New START, một thỏa thuận mà nước Mỹ đã đàm phán rất dở' - tôi xin nói thêm, khi đàm phán lại dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama thì vẫn thế. 'Bên cạnh mọi thứ khác, thỏa thuận đang bị vi phạm nghiêm trọng'. Tổng thống Trump muốn các chuyên gia hạt nhân của Mỹ xây dựng một hiệp ước mới, tốt hơn và hiện đại hơn, có thể kéo dài lâu trong tương lai. Và đó là điều mà nước Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận với người Nga".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp báo ở Anchorage, Alaska, Mỹ hồi tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington phản ứng tích cực với đề xuất của ông Putin.

Phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric thúc giục hai bên tiếp tục làm việc để đạt được thỏa thuận.

"Đây là một giai đoạn rất nguy hiểm khi không có một khuôn khổ giải quyết những vũ khí hạt nhân này. Chúng tôi rất hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả tích cực và hiệu quả", ông Dujarric cho hay.

Ông Trump cho biết muốn thay thế New START bằng một thỏa thuận tốt hơn, có sự tham gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đàm phán với Moscow và Washington. Nước này có số đầu đạn ít hơn đáng kể - ước tính khoảng 600, so với khoảng 4.000 đầu đạn mà mỗi nước Mỹ và Nga đang sở hữu.