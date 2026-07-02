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Ông Trump 'hào hứng' trong lần đầu bay trên chuyên cơ do Qatar tặng
Video Thế giới

Ông Trump 'hào hứng' trong lần đầu bay trên chuyên cơ do Qatar tặng

La Vi - Trí Đỗ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.7 thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chiếc Boeing 747 mà ông được Qatar tặng và hiện được đưa vào đội bay Không lực Một.

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Tổng thống Trump chuyên cơ boeing 747

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