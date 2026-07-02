Ông Trump 'hào hứng' trong lần đầu bay trên chuyên cơ do Qatar tặng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.7 thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chiếc Boeing 747 mà ông được Qatar tặng và hiện được đưa vào đội bay Không lực Một.