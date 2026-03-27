Ông Trump hoãn thêm 10 ngày việc tấn công cơ sở năng lượng Iran
Ông Trump hoãn thêm 10 ngày việc tấn công cơ sở năng lượng Iran

La Vi
La Vi
27/03/2026 11:20 GMT+7

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tạm ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy năng lượng của Iran trong 10 ngày theo yêu cầu của Tehran và cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra "rất tốt", mặc dù một quan chức Iran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột là "thiên vị và không công bằng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.3 cho biết ông đang tạm dừng các cuộc tấn công vào các nhà máy năng lượng của Iran thêm 10 ngày theo yêu cầu của chính phủ Iran.

Ông Trump đồng thời cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra "rất tốt đẹp".

Bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump xuất hiện sau khi ông nhấn mạnh tại cuộc họp nội các buổi sáng rằng các quan chức Iran đang tuyệt vọng muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến mà ông và Israel phát động vào tháng trước.

"Giờ họ có cơ hội để đạt được thỏa thuận, nhưng điều đó tùy thuộc vào họ...", ông Trump nói.

Một quan chức cấp cao Iran hôm 27.3 cho biết đã nhận được một đề xuất "một chiều và bất công" từ Mỹ để chấm dứt gần bốn tuần giao tranh.

Các tên lửa của Iran được trưng bày trong một công viên tại Tehran, Iran giữa bối cảnh xung đột với Mỹ-Israel

Quan chức này cho biết đề xuất do Pakistan chuyển tiếp thiếu các yêu cầu tối thiểu để thành công, và chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff xác nhận Mỹ đã gửi một "danh sách hành động 15 điểm" làm cơ sở cho đàm phán chấm dứt chiến tranh: "Chúng tôi, cùng với nhóm chính sách đối ngoại của các bạn, đã trình bày một danh sách hành động 15 điểm tạo thành khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình".

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan cho biết "các cuộc đàm phán gián tiếp" giữa Mỹ và Iran đang diễn ra thông qua các thông điệp được Islamabad chuyển tiếp.

Ông Trump đã tìm cách miêu tả Iran như bên đang cầu xin hòa bình sau khi bị đánh bại hoàn toàn.

"Họ đã bị xóa sổ. Ai lại không đàm phán? Họ đang cầu xin để đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận đúng đắn hay không. Và nếu họ đạt được thỏa thuận đúng đắn, thì eo biển sẽ được mở, eo biển Hormuz sẽ được mở", ông Trump nói.

Tehran đã đánh giá thấp tiến triển ngoại giao.

Ngày 27.3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố video phóng tên lửa mới.

Cuộc chiến trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz, hành lang hàng hải cho gần 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Tehran tuyên bố sẽ cho phép các tàu mà nước này xem là "không thù địch" đi qua eo biển nếu phối hợp với các quan chức Iran.

Thủ tướng Malaysia ngày 27.3 cho biết sau khi thảo luận với Iran, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, tàu thuyền của nước này sẽ được phép qua lại tuyến đường thủy.

"Trong khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Iran, không bị cản trở, không bị ngăn chặn. Iran chẳng thể làm gì được để chống đỡ. Họ không thể làm gì được. Nếu họ có làm được gì thì quý vị đã nghe thấy rồi", ông Trump tuyên bố.

Một nhà ngoại giao phương Tây cho biết không rõ Washington đang tìm cách chấm dứt chiến tranh hay làm dịu thị trường trước một chiến dịch trên bộ tiềm tàng.

Ông Trump dự kiến điều động hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông, làm dấy lên nguy cơ sẽ có một cuộc chiến dịch trên bộ.

