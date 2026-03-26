Quan chức Iran: Pakistan đã chuyển đề xuất của Mỹ đến Tehran
La Vi
26/03/2026 11:52 GMT+7

Pakistan đã chuyển một đề xuất từ Mỹ tới Iran, và một quan chức cấp cao của Iran cho biết Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ có thể là địa điểm tổ chức các cuộc thảo luận nhằm giảm leo thang chiến tranh ở vùng Vịnh.

Khi tên lửa Iran lao qua bầu trời Israel hôm 25.3, đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Tehran có thể sẵn sàng xem xét các đề xuất ngoại giao trong bối cảnh xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một quan chức cấp cao Iran ngày 25.3 cho biết Pakistan đã chuyển một đề xuất ngoại giao từ Washington. Người này cũng nói rằng Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ có thể là địa điểm cho các cuộc thảo luận nhằm hạ nhiệt chiến tranh.

Nguồn tin Iran giấu tên không tiết lộ chi tiết về đề xuất được Pakistan chuyển tiếp.

Gần bốn tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, các cuộc không kích nhằm vào Iran vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ.

Một tòa nhà bị tên lửa Iran tấn công ở Tel Aviv, Israel hôm 24.3

ẢNH: REUTERS

Kể từ khi "Chiến dịch Epic Fury" của Mỹ bắt đầu vào tháng 2, Iran đã đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm trong ngày 25.3 sau các báo cáo nói rằng Mỹ đã gửi một kế hoạch 15 điểm đến Iran, khi thị trường hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc sau gần 4 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây tuyên bố Iran đang "tuyệt vọng mong đạt được thỏa thuận".

"Nhưng chúng tôi thực sự đang nói chuyện với đúng người và họ muốn đạt được thỏa thuận đến mức tuyệt vọng. Quý vị không biết họ muốn đạt được thỏa thuận đến mức nào đâu", ông Trump nói.

Những ngày đầu xung đột, ông Trump tuyên bố cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc bằng "sự đầu hàng vô điều kiện" của Tehran.

Ông bất ngờ thay đổi lập trường trong tuần này, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán "hiệu quả" đã được tiến hành với các quan chức Iran không được nêu danh tính.

Tuy nhiên, Iran công khai phủ nhận việc nước này sẽ đàm phán với chính quyền Mỹ hiện tại.

Ngày 25.3, một phát ngôn viên quân đội Iran đã chế nhạo Mỹ và cho rằng nước này bị chia rẽ đến mức đang tự đàm phán với chính mình.

Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ bằng tên lửa hành trình

Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ bằng tên lửa hành trình

Quân đội Iran ngày 25.3 tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công khi nhóm tàu sân bay Mỹ tiến vào tầm bắn.

