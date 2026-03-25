Ông Trump nói Iran có 'quà lớn', Mỹ vẫn sẽ điều thêm lính đến Trung Đông

Theo hai nguồn thạo tin, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ điều động hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông từ Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ đóng tại căn cứ Fort Bragg, Bắc Carolina.

Động thái này sẽ bổ sung vào đợt tăng cường quân sự lớn của Mỹ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran vẫn tiếp diễn.

Bước đi này sẽ mở rộng các lựa chọn để có thêm khả năng triển khai lực lượng bên trong lãnh thổ Iran và có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro trong chiến dịch tấn công mà hiện đã bước sang tuần thứ tư và đang gây chấn động thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 25.3 tiếp tục nói về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh. Tehran phủ nhận các cuộc đàm phán đã diễn ra.

"Chúng tôi đang đàm phán ngay bây giờ. Họ đang làm việc đó cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance, chúng ta có một số người đang đàm phán. Và phía bên kia, tôi có thể nói với quý vị rằng họ muốn đạt được một thỏa thuận", ông Trump cho hay.

Một chiếc F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln để hỗ trợ cuộc tấn công vào Iran ẢNH: REUTERS

Ông cũng cho biết Iran đã nhượng bộ lớn liên quan đến năng lượng cho Mỹ, nói rằng đây là một diễn biến tích cực, mặc dù ông không nêu chi tiết.

Ông Trump úp mở cho hay nhượng bộ này liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến đường thủy vận chuyển dầu mà Mỹ nỗ lực giúp mở cửa trở lại.

"Họ đã tặng chúng tôi một món quà. Và món quà đã đến hôm nay, đó là một món quà rất lớn, đáng giá một khoản tiền khổng lồ", ông nói.

Cuộc chiến với Iran đã ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ dành cho ông Trump. Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống 36%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Nhiều người Mỹ bày tỏ sự không hài lòng về cuộc chiến trong bối cảnh họ phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng vọt.

Chỉ 29% người dân ủng hộ việc quản lý kinh tế của ông Trump, mức đánh giá thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông và thấp hơn bất kỳ mức đánh giá kinh tế nào của người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ là Joe Biden.