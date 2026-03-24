Mỹ có thể đưa đơn vị quân dù phản ứng nhanh đến Trung Đông
Video Thế giới

Mỹ có thể đưa đơn vị quân dù phản ứng nhanh đến Trung Đông

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
24/03/2026 20:16 GMT+7

Theo nhiều nguồn tin quốc phòng, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đang cân nhắc việc triển khai một lữ đoàn chiến đấu thuộc Sư đoàn Dù 82 của Lục quân, cùng với các đơn vị thuộc sở chỉ huy sư đoàn, để hỗ trợ các hoạt động tiềm tàng ở Iran.

Theo tờ The New York Times trích dẫn nguồn tin giấu tên, các quan chức nhấn mạnh rằng kế hoạch triển khai đơn vị lính dù chỉ mang tính phòng ngừa và chưa có mệnh lệnh nào được ban hành từ Lầu Năm Góc hay Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Lực lượng chiến đấu đang được xem xét đến từ “Lực lượng phản ứng nhanh” của Sư đoàn Dù 82. Đây là một lữ đoàn gồm khoảng 3.000 binh sĩ có khả năng triển khai đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 giờ. Những binh sĩ này có thể được sử dụng để chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.

Một lựa chọn khác, nếu Tổng thống Donald Trump cho phép hành động, liên quan đến khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ từ Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, hiện đang trên đường đến khu vực này.

Mỹ cân nhắc triển khai đơn vị lính dù đặc biệt đến Trung Đông - Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 của Quân đội Mỹ bước ra máy bay vận tải để lên đường đến châu Âu, tại căn cứ Fort Bragg (bang North Carolina), ngày 14.2.2022

ẢNH: REUTERS

Các chuyên gia cho rằng Thủy quân lục chiến có thể được triển khai trước tiên do có lực lượng công binh có thể sửa chữa sân bay trên đảo Kharg bị hư hại trong các cuộc oanh tạc gần đây của Mỹ. Sau khi sân bay hoạt động trở lại, máy bay C-130 của Không quân có thể vận chuyển vật tư và thêm quân.

Trong kịch bản này, lực lượng Dù 82 có thể hỗ trợ các hoạt động của Thủy quân lục chiến. Lính dù có thể nhanh chóng đến nơi trong đêm, nhưng thiếu xe bọc thép hạng nặng để bảo vệ chống lại các cuộc phản công; trong khi thủy quân lục chiến cung cấp khả năng công binh và tấn công tức thời nhưng khả năng chiến đấu lâu dài có hạn chế. Như vậy, sau khi thủy quân lục chiến chiếm đảo, lực lượng dù sẽ giúp giữ đảo.

Lực lượng phản ứng nhanh của Sư đoàn dù 82 có lịch sử triển khai đột xuất, bao gồm cả việc đến Trung Đông vào tháng 1.2020 sau vụ tấn công đại sứ quán Baghdad, đến Afghanistan vào tháng 8.2021 để sơ tán và đến Đông Âu năm 2022 để hỗ trợ các hoạt động ở Ukraine.

Iran dọa đóng chặt Hormuz, trả đũa vào vùng Vịnh sau tối hậu thư của ông Trump

Iran dọa đóng chặt Hormuz, trả đũa vào vùng Vịnh sau tối hậu thư của ông Trump

Iran cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và nước trên khắp vùng Vịnh nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công lưới điện của nước này.

