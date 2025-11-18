Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủy quân lục chiến Mỹ đấu súng với thành viên băng nhóm Haiti

Vi Trân
Vi Trân
18/11/2025 09:58 GMT+7

Lực lượng thủy quân lục chiến bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Haiti đã đấu súng với các đối tượng nghi là thành viên băng nhóm tội phạm tại quốc gia Caribbean.

Người phát ngôn Thủy quân lục chiến Mỹ Steven Keenan ngày 16.11 xác nhận thông tin vụ đấu súng giữa lực lượng bảo vệ an ninh Đại sứ quán Mỹ tại Port au Prince và các đối tượng nghi là thành viên băng nhóm Haiti vào tối 13.11, theo Fox News.

- Ảnh 1.

Cảnh sát Haiti canh gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Port au Prince hồi tháng 7.2024

ẢNH: AFP

Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đấu súng. Không có thành viên nào của Thủy quân lục chiến Mỹ bị thương sau vụ đụng độ. Đại úy Keenan nói rằng Thủy quân lục chiến Mỹ cam kết bảo vệ sự an toàn và an ninh của đại sứ quán Mỹ trên toàn cầu và đối phó chuyên nghiệp, nhanh chóng và kỷ luật với tất cả các mối đe dọa.

Haiti từ lâu đã chìm trong bạo lực với các nhóm vũ trang được cho là kiểm soát 90% thủ đô Port au Prince, theo Liên Hiệp Quốc. Lực lượng này thường kiểm soát các tuyến đường và quấy nhiễu người dân bằng nhiều hành động bạo lực, bắt cóc, cưỡng hiếp lẫn sát hại. Gần 1,3 triệu người phải đi khỏi nơi ở tại Haiti.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo cấp 4, kêu gọi người dân không đến Haiti vì nguy cơ bị bắt cóc, tội phạm, khủng bố và bất ổn dân sự. Tháng 7.2023, Mỹ ra lệnh cho toàn bộ nhân viên chính phủ không thiết yếu và người thân rời khỏi Haiti do nguy cơ an ninh.

Năm 2021, Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát và đến nay vẫn chưa có chính quyền được bầu cử tại Haiti. Quốc gia này được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ tháng 3.2024.

Hồi cuối tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua quyết định lập lực lượng quốc tế với 5.550 thành viên nhằm phối hợp với cảnh sát Haiti để ngăn chặn các băng nhóm, bảo vệ hạ tầng và hỗ trợ tiếp cận nhân đạo.

Trước đó, lực lượng nhỏ hơn của cảnh sát Kenya đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát các băng nhóm. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bạo lực băng nhóm đã làm 5.600 người thiệt mạng trong năm 2024.

Khám phá thêm chủ đề

haiti thủy quân lục chiến Mỹ đại sứ quán mỹ băng nhóm vũ trang port au prince
